Ciepiela wypożyczony do Stali Mielec

Poniedziałek, 20 czerwca 2022 r. 15:25 Woytek

Bartłomiej Ciepiela został wypożyczony do Stali Mielec. 21-letni pomocnik ostatni tydzień ćwiczył z pierwszą drużyną Legii, ale od dziś rozpoczyna treningi w Mielcu. Ciepiela do tej pory rozegrał 9 spotkań w pierwszej drużynie Legii.



Jak poinformował Tomasz Włodarczyk z meczyki.pl Stal nie zagwarantowała sobie w wypożyczeniu opcji pierwokupu, więc po sezonie Ciepiela wróci na Łazienkowską. Jego kontrakt ze stołecznym klubem obowiązuje do 30 czerwca 2024 roku.