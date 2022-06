Cztery medale legionistów na MPJ

Cztery medale zdobyli pięściarze Klubu Bokserskiego Legia Warszawa podczas mistrzostw Polski juniorów, które odbyły się w Bytomiu. Złote medale wywalczyli Artur Proksa (kat. -60kg) oraz Bartłomiej Rośkowicz (-63,5kg). Obaj w drodze do finału pokonali po trzech rywali. W półfinale Proksa pokonał Mike'a Druzgę 5:0, a w finale zwyciężył 5:0 z Wiktorem Osipowskim. Rośkowicz po wygranej w półfinale z Jackiem Targielem (5:0), zwyciężył w finale 3:2 z Oliwierem Szotem. Trzech sędziów punktowało 29:28 dla legionisty, dwóch 29:28 dla rywala). Wicemistrzostwo Polski i srebrny medal MPJ wywalczył Olaf Szcześniak w kategorii -75 kg. Olaf w półfinale pokonał Aleksa Pańkę 5:0, a w finale przegrał 0:5 z Ivanem Kucharenką. Brąz zdobył Mateusz Grejber w kat. -67kg, który w półfinale przegrał z Szymonem Szczukowskim 0:4. W klasyfikacji klubowej, Legia została sklasyfikowana na miejscu drugim.

