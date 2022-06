Zapisy na koszulki Powstańcze (wzór 1)

Wtorek, 21 czerwca 2022 r. 08:50 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Grupa OFMC przygotowała wzór koszulki z serii "PamiętaMY", z okazji zbliżającej się 78. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Tegoroczny wzór to reedycja kultowej koszulki - czarnej koszulki z biało-czerwonymi kotwiczkami. Całkowity zysk ze sprzedaży przeznaczony zostanie na tegoroczne obchody Powstania z udziałem delegacji kibiców Legii Warszawa, pomoc Kombatantom oraz obchody innych rocznic patriotycznych, ważnych dla Warszawy i Polski.



Koszt koszulki to 70 złotych, ewentualna wysyłka +20 zł. W tym roku przewidziano również koszulki damskie i dziecięce. Zapisy prowadzone są na forum kibiców oraz FB OFMCdo 27 czerwca. Obowiązuje 100% przedpłata na konto.