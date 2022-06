KSW: 20 sierpnia walka Wrzoska z Sararą na Torwarze

Legionista, Arkadiusz Wrzosek w sobotę, 20 sierpnia stoczy swoją pierwszą walkę w KSW, podczas 73. gali, która będzie miała miejsce na warszawskim Torwarze. Rywalem Wrzoska, który ostatnio walczył w kick-bokserskiej organizacji Glory, będzie inny były kick-bokser, Tomasz Sarara (1-0, 1 KO). Legionista ma na swoim koncie m.in. tytuł amatorskiego mistrza świata w K1, mistrzostwo Europy w muay thai, mistrzostwo organizacji FEN. Podczas gali Glory, legionista wygrał przez nokaut kick-bokserską walkę z Badrem Harim. Bilety na walkę Wrzosek vs Sarara oraz pozostałe walki 73. gali KSW, nabywać można na ebilet.pl od 150 złotych.

