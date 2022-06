Siatkówka

Paweł Szczepaniak nowym zawodnikiem Legii

Wtorek, 21 czerwca 2022 r. 07:31 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Nowym zawodnikiem I-ligowej siatkarskiej Legii Warszawa został Paweł Szczepaniak, który trafił do naszego klubu z MOS-u Wola. Zawodnik występuje na pozycji atakującego i w minionym sezonie na poziomie II ligi zdobył 218 punktów. 28-letni Szczepaniak jest wychowankiem KS Halinów, w którym trenował do 2017 roku, po czym na rok trafił do Huraganu Wołomin, a następnie w latach 2018-21 występował w Metrze Warszawa.



Zawodnik ma 196 cm wzrostu, zasięg w bloku 320cm, a w ataku 340 cm.