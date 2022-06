Pich piłkarzem Legii Warszawa

Robert Pich podpisał dwuletni kontrakt z Legią Warszawa. W stołecznym zespole będzie występował z numerem 11. - Trener Kosta Runjaić jest osobą, która bardzo chciała mnie w zespole. Naprawdę to doceniam. To również ten szkoleniowiec ściągnął mnie do Kaiserslautern. Tak się wszystko ułożyło, że znów się spotykamy. Jestem z tego powodu bardzo szczęśliwy. Chciałbym odwdzięczyć się trenerowi swoją postawą na boisku - mówi Robert Pich. - Robert Pich to piłkarz bardzo dobry technicznie. Na wysokim poziomie utrzymują się również jego statystyki kinematyczne - jest szybki, zwrotny, może dużo biegać, ale też ciężko pracować, a charakter i ambicja są dla nas bardzo istotne. W naszej Ekstraklasie Robert grał regularnie przez ostatnich kilka lat, jego średnia to około 2000 minut na sezon. To są bardzo dobre wyniki. Statystyki w klasyfikacji kanadyjskiej zawsze notował w granicach dziesięciu. Jest więc szansa, że u nas będą jeszcze większe. Może grać na pozycjach numer „8” i „10”, jako ofensywny zawodnik, który przyśpiesza ataki. Znakomicie czuje się między liniami i formacjami przeciwnika i lubi zdobywać przestrzeń nie tylko podaniem, ale również z piłką przy nodze - mówi dyrektor sportowy Legii Warszawa Jacek Zieliński.

ZenekL3 - 16 minut temu, *.chello.pl Pierwsza mina pod wynik sportowy w sezonie 22/23 została podłożona. odpowiedz

Gdzie twoje berło? - 19 minut temu, *.play-internet.pl Wzmocnienia na miarę walki o utrzymanie... odpowiedz

Doktor Albanii - 21 minut temu, *.vectranet.pl W końcu coś konkretnego.

Ludzie. W końcu jakiś ruch. odpowiedz

SEBO(L) - 22 minuty temu, *.centertel.pl "jest szybki, zwrotny, może dużo biegać, ale też ciężko pracować (...)." To niech zapie.dala w firmie budowlanej jako goniec! To są jego atuty,i to,że kiedyś był w Kaiserslautern... Stefan Majewski też tam grał,i jest prawie w podobnym wieku ;),jego też sprowadzić!

CAŁOROCZNY WAKACYJNY KLUB SENIORA LEGIA MA SIĘ DOBRZE. odpowiedz

olew - 32 minuty temu, *.vectranet.pl Fajny film klubowa tv nagrała; miły , sympatyczny, mądry ,,,, i dowcipny facet. Legia wita Picha ! odpowiedz

geds - 37 minut temu, *.chello.pl Ja myślałem że to ma być skrzydłowy. A on będzie za Jozue? Za Kapustkę? Kto u nas zagra na skrzydłach? My mamy choć 1 prawdziwego skrzydłowego? Jeśli braliśmy go jako 8 lub 10... tu naprawdę na zasadzie "bo akurat ten był wolny do wzięcia". Czyli nic się nie zmieniło. odpowiedz

Darek - 51 minut temu, *.t-mobile.pl Kilka lat temu braliśmy z naszej dupoklasy znaczących piłkarzy Hamalainen czy Carlitos. Dzisiaj zbieramy odpady z dupoklasy.A mimo to uważam,że i tak będzie lepszy niż Skibicki. odpowiedz

robochłop - 54 minuty temu, *.orange.pl Może faktycznie stary Słowak jeszcze może....oby nas pozytywnie zaskoczył... odpowiedz

sochaczew444 - 1 godzinę temu, *.interkam.pl Opcja z Pichem moze byc podobna do Juana Carlosa w Pogonie.Mial z kim grac to wybil sie na wyzyny mimo wieku to samo Pich-w Slasku juz nie mial z kim pograc u nas jeszcze ten sezon moze poltora u boku Josue Kapustki czy Kramera na bank cos da druzynie odpowiedz

grzesiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Był arkadiusz piech czas na roberta picha :) odpowiedz

onomatopeja22 - 1 godzinę temu, *.interkam.pl Puchacz na wylocie z Unionu takze mysle,ze Wszołek rowniez-wiec jest szansa na Pawła w L odpowiedz

Staszek Levy - 1 godzinę temu, *.plus.pl Chcieliście transferów to macie no co odpowiedz

Słabszy - 1 godzinę temu, *.253.33 Proszę mi napisać drodzy kibice L od którego zawodnika z pola grającego ostatnie sezony w L będzie słabszy???? Nie da się. Od slisza, sokolowskiego, kastratich???? Z tym właścicielem Legia nie będzie średniakiem europejskim. Po prostu. odpowiedz

Kolega po szalu - 1 godzinę temu, *.plus.pl Trener rozmawia po niemiecku dyrektor po polsku to weź się tu dogadaj w kwestii transferów :) odpowiedz

Lolek - 1 godzinę temu, *.163.18 Dom emeryta, cdn. odpowiedz

sochaczew444 - 1 godzinę temu, *.interkam.pl trzeba zyczyc powodzenia odpowiedz

ajajajaj - 1 godzinę temu, *.net.pl o Boże nie wierze następny paralita na ławkę rezerwowych ... mioduski ten twój projekt sypie się tak że niedługo się rozleci ze starości... odpowiedz

kris74 - 1 godzinę temu, *.orange.pl kim jest Arek Ciach odpowiedz

Haha - 1 godzinę temu, *.aster.pl @kris74: jakiś no name pewnie odpowiedz

Fan Arka Ciach - 16 minut temu, *.61.236 @kris74: mega napadzior z dwójki, ale powinien grać w jedynce tylko chyba Mioduch go blokuje odpowiedz

Fan Arka Ciach - 2 godziny temu, *.206.164 Przychodzą takie ogóry, a taki kocur jak Arek Ciach nadal siedzi w rezerwach. odpowiedz

Sebas (L) - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Sam jestem ciekawy tego zawodnika oby pozytywnie zaskoczył i był zmocnieniem drużyny. pozdro dla prawdziwych Legionistów z Mazur odpowiedz

Atmosferić - 2 godziny temu, *.orange.pl Widziałem zdjęcia z koszulką picha i zielińskiego - morda zielińskiego wygląda jakby mu mafiozi porwali rodzine dla okupu. Zero entuzjazmu poprostu zwykły robol bez pasji. To samo ten pich - taka "radość" z przyjścia do Legii jakby go dopiero co okradli z wszystkich kosztowności.



Coś bardzo złego się dzieje z tym klubem... bardzo złego. odpowiedz

Atmosferić - 2 godziny temu, *.orange.pl @Atmosferić: Popatrzcie na ich miny,,, https://transfery.info/aktualnosci/oficjalnie-trzeci-letni-transfer-legii-warszawa/168146



Oni są w Legii za kare. odpowiedz

Hehe - 1 godzinę temu, *.aster.pl @Atmosferić: a to Pich ma skakać do góry albo cieszyć jape bo przechodzi z klubu ekstraklapy do innego zespołu ? Rozumiem idzie do jakiegoś dobrego klubu to może się cieszyć odpowiedz

Patimat - 2 godziny temu, *.orange.pl Transfer dekady !

Niech żyje J.Zielinski ! Niech żyje D.Mioduski ! odpowiedz

smyk - 2 godziny temu, *.plus.pl super takich graczy nam trzeba a nie sprowadzać byle kogo nie wiadomo z kont sprawdzać 1 2 ligę czy eksraklape tu są gracze których warto złapać odpowiedz

Anika - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @smyk: z którego konta? :)

odpowiedz

Trampek - 2 godziny temu, *.net.pl Jeżeli utrzyma dotychczasowe " statystyki" , to zapewne "wniesie" coś pozytywnego dla LEGII . Oby zdrowie mu dopisało. odpowiedz

Sebo(L) - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Piłkarsko nie mam mu nic do zarzucenia.Typowy zawodnik ofensywny,który szuka gry i piłki a piłka szuka jego. Mimo ,że może nie jest najmłodszy może dać swoimi występami w Legii dużo dobrego.Wierzę w trenerski nos i intuicję Runjaicia,który wydaje się,że wie co robi ściągajac Picha do Legii. odpowiedz

go ( L ) den - 2 godziny temu, *.orange.pl Powodzenia i oby kontuzje omijały odpowiedz

Bajka - 2 godziny temu, *.aster.pl Świetne info :) odpowiedz

