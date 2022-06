Kadra Legii na zgrupowanie w Austrii

Wtorek, 21 czerwca 2022 r. 19:27 źródło: Legia Warszawa

W środę piłkarze Legii polecą do Austrii na letnie zgrupowanie, które potrwa do 30 czerwca. Trener Kosta Runjaić zabierze na obóz 31 zawodników, przy czym Filip Mladenović dołączy do kolegów 26 czerwca. Zabraknie natomiast Mateusza Wieteski, ktory do konca miesiąca otrzymał urlop po zgrupowaniu reprezentacji.



Kadra Legii Warszawa na zgrupowanie w Austrii:



Bramkarze: Cezary Miszta, Kacper Tobiasz, Dominik Hładun, Jakub Murawski



Obrońcy: Nikodem Niski, Mattias Johansson, Artur Jędrzejczyk, Filip Mladenović (dołączy do drużyny 26 czerwca), Lindsay Rose, Maik Nawrocki, Joel Abu Hanna, Mateusz Grudziński, Yuri Ribeiro, Ramil Mustafajew



Pomocnicy: Jurgen Celhaka, Josue, Ernest Muci, Jasur Yaxshiboyev, Lirim Kastrati, Ihor Charatin, Jakub Kisiel, Bartosz Slisz, Patryk Pierzak, Robert Pich, Patryk Sokołowski, Igor Strzałek, Bartosz Kapustka, Kacper Skibicki



Napastnicy: Maciej Rosołek, Rafael Lopes, Blaž Kramer