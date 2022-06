Zgrupowanie w Austrii

Legioniści dotarli do Fieberbrunn. Kramer i Pich dołączyli do drużyny

Środa, 22 czerwca 2022 r. 13:20 Woytek<, źródło: Legionisci.com

O godzinie 13 drużyna Legii Warszawa dotarła do hotelu Vaya Fieberbrunn, który będzie bazą noclegową przez najbliższe 9 dni. W podróż do Austrii legioniści wyruszyli rano z lotniska Chopina do Monachium. Stamtąd czekała ich dwugodzinna podróż do miejscowości Fieberbrunn. Okolica jest Wojskowym bardzo dobrze znana, bo w poprzednich latach drużyna stacjonowała w pobliskim Leogangu. Do drużyny dołączyło dwóch nowych zawodników Robert Pich i Blaz Kramer.



Przyjazd Legii do hotelu w Fieberbrunn - 21 zdjęć Woytka



Pierwsza jednostka treningowa odbędzie się o godzinie 17:30. Wszystkie treningi będą odbywały się na boisku w Hochfilzen, które od hotelu oddalone jest o 7 km.







Trener Kosta Runjaić zabrał na obóz 31 zawodników. Na zgrupowaniu zabraknie Mateusza Wieteski, który po zgrupowaniu reprezentacji do końca miesiąca otrzymał urlop.



Kadra Legii Warszawa na zgrupowanie w Austrii:



Bramkarze: Cezary Miszta, Kacper Tobiasz, Dominik Hładun, Jakub Murawski



Obrońcy: Nikodem Niski, Mattias Johansson, Artur Jędrzejczyk, Filip Mladenović (dołączy do drużyny 26 czerwca), Lindsay Rose, Maik Nawrocki, Joel Abu Hanna, Mateusz Grudziński, Yuri Ribeiro, Ramil Mustafajew



Pomocnicy: Jurgen Celhaka, Josue, Ernest Muci, Jasur Yaxshiboyev, Lirim Kastrati, Ihor Charatin, Jakub Kisiel, Bartosz Slisz, Patryk Pierzak, Robert Pich, Patryk Sokołowski, Igor Strzałek, Bartosz Kapustka, Kacper Skibicki



Napastnicy: Maciej Rosołek, Rafael Lopes, Blaž Kramer



W kolejnych dniach Wojskowych czekają dwa sparingi. Pierwszym rywalem będzie rumuński klub Sepsi OSK Sfântu Gheorghe. Mecz odbędzie się w piątek, 24 czerwca o godzinie 17. Cztery dni później (28.06) o godz. 18 podopiecznych Kosty Runjaicia czeka pojedynek z Re Bull Salzburg.



SONDA Kto będzie pierwszym bramkarzem Legii w rundzie jesiennej sezonu 2022/23? Dominik Hładun Cezary Miszta Kacper Tobiasz