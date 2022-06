Z Zagłębiem Lubin 22 lipca

Mecz 2. kolejki Ekstraklasy Legia Warszawa - Zagłębie Lubin odbędzie się w piątek, 22 lipca o godz 20:30. Dwa dni wcześniej przy Łazienkowskiej ma odbyć się pożegnalny mecz Artura Boruca - Legia - Celtic. Najbliższe mecze Legii: 16.07.2022 (SO) 20:00 Korona Kielce - Legia Warszawa 20.07.2022 (ŚR) Legia Warszawa - Celtic FC (mecz towarzyski) 22.07.2022 (PT) 20:30 Legia Warszawa - Zagłębie Lubin Terminarze w działach: Terminarz Legii Terminarz Ekstraklasy Relacje z meczów W Kalendarzu Legionisty na stronie głównej.

Komentarze (4)

+ dodaj komentarz

dodaj

Darek zapomniał - 2 godziny temu, *.com.pl Klub chyba zapomniał zagadać do ekstraklasy, żeby zrobili nam mecz w weekend. Teraz gwiazdeczki będą zmęczone i na któryś mecz wyjdziemy dzieciakami albo te barany teraz przełożą Celtic i pożegnanie Artura odpowiedz

olew - 3 godziny temu, *.vectranet.pl wreszcie !!! ale kiedy sprzedaż karnetów ?! to już miesiąc tylko do ligi ! odpowiedz

KrystekLegia - 3 godziny temu, *.chello.pl Tylko żeby nie było że na lige siły im braknie bo Celtic napewno nie przyjedzie i nie będzie leżeć na boisku. odpowiedz

L - 3 godziny temu, *.aster.pl @KrystekLegia : ty myslisz, ze w sparingu z Celtickiem wystawia pierwszy sklad DWA dni przed meczem ligowym? :D odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.