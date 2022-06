Jan Ziółkowski piłkarzem Legii

+ dodaj komentarz

Ciekawe, czy dalej tam jest jak kiedyś. Chodzi mi o to, że ci co u nich grają, kibicują Legii. Ostatnio nawet przeczytałem o kibolach z Konwiktorskiej w Legionowie. Ja jestem nie kumaty, więc pytam: oni to mają jakichś chuliganów, czy tam kiboli? Bo trochę się uśmiałem, czytając to. A w Warszawie jestem co dziennie i nie spotkałem nigdy.

@Arek: maja jakas jedna grupy "Mloda Polonia" ktora bardziej udaje kiboli nic faktycznie nimi jest. Ostatnio pojechali w dobrej liczbie na ten mecz dajacy awans do Szczuczyna to w wiekszosci jakies pikniki, ktore nagrywaly ludzi w sektorze gosci i wrzucaly do internetu. Zadnej reakcji, filmiki nadal sa na YT, a tam pirotechnika byla odpalana, darmowy material dla policji do identyfikacji. Tak wlasnie wyglada ich dzialalnosc "kibolska". Probuja cos tam dzialac ale ich tylu co nic wiec szukaja momentow, jak ten w Legionowie i pozniej sie nie beda wychylac przez 2 lata. Ajak awansuja do ekstraklasy czy 1 ligi to juz w ogole beda obsrani bo juz nie bedzie wyjazdow do klubow bez kibicow.



A co do kibicujacych mlodych to juz czysta matematyka. Skoro w Warszawie istnieje praktycznie tylko Legia to w kazdej grupie beda kibice Legii w przewazajacej liczbie i tak tez jest w grupach juniorskich Polonii.



Ja zyje w Warszawie ponad 30 lat i w swoim zyciu spotkalem JEDNEGO gostka w koszulce Polonii. I to na rowerze.

