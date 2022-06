Pich: Będę chciał się odwdzięczyć za zaufanie

Środa, 22 czerwca 2022 r. 22:00 Woytek, źródło: Legionisci.com

– Nie spodziewałem się, że po pokonaniu drogi do Austrii, będziemy tak długo trenowali. Za nami bardzo dobra jednostka, w której zawarty był każdy aspekt. Zobaczymy, co będzie w czwartek, bo każdy odczuje podróż i wysiłek. Nie zmienia to faktu, że to normalne w okresie przygotowawczym. Wszyscy liczymy na to, że to zaprocentuje i pomoże w trakcie sezonu - powiedział po pierwszym treningu najnowszy nabytek Legii, Robert Pich.















– Propozycja z Legii? Trochę mnie zaskoczyła. Byłem jednak bardzo szczęśliwy. Oferta się pojawiła, dogadałem się i cieszę się z tego. W czasie negocjacji z warszawskim klubem nie myślałem nawet o żadnych innych ofertach. Skupiłem się na opcji z Warszawy. Życie sprawiło, że ponownie przetną się drogi moja i trenera Runjaica. W przeszłości ściągał mnie do Kaiserslautern. Obaj zakończyliśmy nasze poprzednie projekty i teraz spotkaliśmy się w Warszawie. Z pewnością w trakcie meczów będę chciał się odwdzięczyć za zaufanie - dodał Słowak.



– Nie sądzę, że będę miał problemy z wprowadzeniem się do zespołu. Jest dobra atmosfera, fajny humor i mam nadzieję, że tak będzie jak najdłużej, a dodatkowo przełoży się na boisko. Nie rozmawiałem jeszcze z trenerem o tym, gdzie będę występował. Prawda jest taka, że mogę grać na kilku pozycjach. Większość kariery spędziłem na skrzydle, gdzie dobrze się czułem. Z czasem w Śląsku przeszliśmy na ustawienie z dwoma dziesiątkami, więc zaadaptowałem się do nowych potrzeb.