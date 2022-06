Kulisy finału mazowieckiego PP

15 czerwca na stadionie Hutnika Warszawa, piłkarze rezerw Legii Warszawa wygrali finałowe spotkanie Pucharu Polski na Mazowszu z Legionovią Legionowo. Triumf na tym szczeblu rozgrywek, zapewnił naszemu drugiemu zespołowi awans do rozgrywek szczebla centralnego w sezonie 2022/23. Mazowiecki Związek Piłki Nożnej przygotował obszerne video przedstawiające kulisy finałowego spotkania, do obejrzenia którego zachęcamy:

