AEK zainteresowany Charatinem?

Czwartek, 23 czerwca 2022 r. 09:20 Bodziach, źródło: Legionisci.com / sport-fm.gr / sport.onet.pl

Jak informuje grecki serwis sport-fm.gr, ukraiński pomocnik Legii Warszawa, Ihor Charatin może w najbliższych dniach trafić do AEK-u Ateny. W tym klubie od niedawna funkcję dyrektora sportowego pełni Radosław Kucharski. Charatin do Legii trafił we wrześniu zeszłego roku z Ferencvarosu za około milin euro.



W sezonie 2021/22 rozegrał 16 meczów, w których zdobył jednego gola oraz dwa mecze w III-ligowych rezerwach. Kontrakt 27-letniego zawodnika z Legią obowiązuje do końca 2024 roku.