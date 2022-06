Pięciobój

Srebrny medal Biernackiej na MME

Czwartek, 23 czerwca 2022 r. 10:21 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Pięcioboistka Legii Warszawa, Maja Biernacka zdobyła srebrny medal w drużynie (wraz z Ewą Pydyszewską i Adrianną Kapałą) na Młodzieżowych Mistrzostwach Europy, które odbywają się w Barcelonie. Indywidualnie Maja zajęła 14. miejsce w finale, do którego nie awansowała druga z legionistek - Michalina Wierzba, która zajęła miejsce 15. w grupie A w półfinale.



Michalina w kwalifikacjach uzyskała 197 punktów w szermierce (13. wynik), 2:28.40 min. w pływaniu i do biegu ze strzelaniem przystępowała z pozycji 14., ale nie zdołała odrobić strat i awansować do czołowej osiemnastki.



Maja w serii finałowej uzyskała drugi najlepszy wynik w pływaniu - 2:17.56 min. (w kwalifikacjach uzyskała 2:17.65 min.) W szermierce zdobyła 220 punktów (12. wynik), a w jeździe konnej zaliczyła bezbłędny przejazd. Spadek w klasyfikacji końcowej na miejsce 14. spowodowany był błędami na strzelnicy.