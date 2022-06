Wszołek negocjuje kontrakt z Legią

Paweł Wszołek negocjuje powrót do @LegiaWarszawa . Na stole jest już trzyletni kontrakt, trwają rozmowy dotyczące pensji. Piłkarz może być do wzięcia za darmo, bo chce rozwiązać umowę z Unionem Berlin. 30-latek ma też 2 konkretne opcje: z Belgii i Francji (Ligue2). @SportINTERIA

Robert Szenfeld - 1 minutę temu, *.centertel.pl oby się udało odpowiedz

Cyniek - 36 minut temu, *.play-internet.pl A zapare dni przeczytamy Wszolek nie dla Legii odpowiedz

Rytm - 48 minut temu, *.atman.pl Dawać go do Legii. U nas gra dobrze i się sprawdza, lepszego nie znajdziemy. odpowiedz

Kolo - 58 minut temu, *.net.pl Dobry piłkarz i człowiek, wracaj Tu twoje miejsce! Legia Mistrz. odpowiedz

majusL@legionista.com - 1 godzinę temu, *.174.42 Może trzeba Zrzute zrobić i go przekonać. Chętnie się doloze by go wykupić!! odpowiedz

Wojtek86 - 1 godzinę temu, *.chello.pl Myślę, że zrozumiał, że na zachodzie to już sobie nie pogra. W Legii ma pewne miejsce. odpowiedz

grzesiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Wojtek86: chyba trafiles, bardzo dobry pilkarz ale tylko na polska lige, mocniejsze ligi są zbyt mocne juz bo młodzież jest lepsza... odpowiedz

Yaro - 47 minut temu, *.centertel.pl @grzesiek: Czyli co, wniosek jest taki: jeśli do nas przyjdzie to możemy sobie pograć o środek tabeli bo w pucharach z zawodnikiem, który nadaje się na polska ligę nie pogramy. Nie rozumiem tego, wszyscy chcą by do nas wrócił ale będą płakać, że jeśli w ogóle będą pucharu to znowu dostaniemy baty. A zatem, po kiego grzyba on nam potrzebny. odpowiedz

13 - 36 minut temu, *.204.89 @Yaro: ciemność widzę o matko, ciemność!

A no po to, bo nie stac nas na lepszych. Gosc jest dobry i tyle nam wystarczy. A Ty skoncz z tymi pucharami bo na razie to mistrza nie mamy. odpowiedz

Yaro - 28 minut temu, *.centertel.pl @13: I z takimi Wszołkami mieć nie będziemy. odpowiedz

L - 18 minut temu, *.190.215 @Yaro: jak awansujemy do pucharow to wtedy bedziemy robic druzyne na puchary, na razie chcesz robic druzyne na puchary nie majac pieniedzy i zajmujac w ostatnim sezonie 11 miejsce? No, logiczne. Typowy mental Mioduskiego, budowac druzyne na puchary bedac w dupie w lidze. odpowiedz

KibicL - 1 godzinę temu, *.plus.pl To by było spore wzmocnienie! Jeszcze Baku Baku i mamy skrzydła obstawione. odpowiedz

Tomek - 1 godzinę temu, *.113.189 @KibicL: Jeżeli ma oferty z Belgii i 2 ligi francuskiej, to nie ma opcji aby zagrał w Legii. Finansowo Legia to może sobie powalczyć z Wieczystą Kraków, a nie za klubami z Belgii czy nawet 4 ligi francuskiej, niemieckiej, czy portugalskiej. odpowiedz

Kibic - 1 godzinę temu, *.net.pl @Tomek: No zobaczymy, kto ma racje. Moim zdaniem wybierze Legie, z wieczystą? Dobry żart odpowiedz

Kolo - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Tomek: 4 ligi francuskiej ? Buahaha. Legia to Legia wielu piłkarzy chce tu zagrać. odpowiedz

Mdoer - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Tomek:

Paweł już ma dość latania po świecie a w Stolicy czuje się idealnie. Niech wraca. odpowiedz

