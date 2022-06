Sokołowski: Od początku pracujemy mocno

Czwartek, 23 czerwca 2022 r. 12:28 Woytek, źródło: Legionisci.com

- Mocno pracujemy od samego początku. Widać, że trenerzy starają się, żebyśmy jak najlepiej przygotowali się do sezonu, a my musimy się do tego dostosować i dawać z siebie 100% - mówi po pierwszym dniu zgrupowania w Austrii Patryk Sokołowski.



- Pierwsze wrażenia z pracy z nowym trenerem są bardzo pozytywne. Duży aspekt przykładany jest do taktyki drużynowej i indywidualnej. To jest bardzo ważne. Pracujemy także nad przygotowaniem motorycznym. Początek pracy przebiega więc standardowo, ale pozytywnie. Te obozy przygotowawcze zwykle wyglądają podobnie i różnią się tylko niuansami. Tutaj dużo pracujemy od początku nad taktyką i to jest coś innego.



- Mogę grać na dwóch pozycjach, i na 6, i na 8, ale chyba jeszcze jest trochę za wcześnie, żeby powiedzieć coś konkretnego. Trener wystawia mnie na obu pozycjach i z biegiem czasu muszę się do tego przyzwyczaić. Z pierwszych treningów wynika, że możemy grać w ustawieniu z jedną 6 i dwiema 8, ale to też może się zmieniać w zależności od przeciwnika. Teraz częściej gram jako 8 i tam czuję się dobrze i mogę dać dużo więcej w ofensywie.



- Wczoraj mieliśmy długi, intensywny trening. Szybko poszedłem spać. Byliśmy bardzo zmęczeni, ale też zadowoleni, że w tak dobrych warunkach możemy robić to, co kochamy.