Zgrupowanie w Austrii

Fieberbrunn: Poranek pod znakiem strzałów

Czwartek, 23 czerwca 2022 r. 16:55 Woytek, źródło: Legionisci.com

Środowy poranny trening poprzedziła tradycyjna oprawa motywacyjna, którą na środku boiska wygłosił Kosta Runjaić. Niemiecki trener przez 5 minut przekazywał zawodnikom swoją wiedzę: - Musicie wykorzystać swój potencjał i czas, który macie. Musicie się obudzić, otworzyć głowy, wyjść ze swojej strefy komfortu, by wejść na najwyższy poziom - mówił do podopiecznych.







Fotoreportaż z treningu - 35 zdjęć Woytka







Potem pod wodzą Bartosza Bibrowicza rozpoczęła się część aktywacyjna, w której piłkarze rozciągali wszystkie partie mięśni, a następnie przeszli do żonglerki, prowadzenia piłki i podań. W treningu wziął udział Blaz Kramer, który musiał jeden dzień poczekać na zgodę swojego poprzedniego klubu na rozpoczęcie treningów z nową drużyną przed końcem kontraktu. Na pierwszych zajęciach nowy snajper Wojskowych nie pokazał nic szczególnego, ale na ocenę przyjdzie czas zdecydowanie później. Z niezłej strony pokazał natomiast Robert Pich - szczególnie dobrze wychodziło mu wykańczanie akcji po wrzutkach z bocznych stref boiska. Z młodych zawodników na wyróżnienie zasługuje Mateusz Grudziński, który radzi sobie bez kompleksów.



Na zakończenie formę bramkarzy postanowił sprawdzić Josue i momentami wyprowadzał ich z równowagi po strzałach, które trafiały w samo okienko bramki. Uderzenia Portugalczyka obejrzeć na poniższym filmie.



W sumie trening trwał 90 minut. Kolejny rozpocznie się o godzinie 17:30.