Baku przejdzie testy medyczne

Czwartek, 23 czerwca 2022 r. 16:05 Maciej Frydrych, źródło: WP Sportowe Fakty

Jak informuje Piotr Koźmiński z WP Sportowe Fakty, w niedzielę lub poniedziałek skrzydłowy Makana Baku przyleci do Warszawy, aby przejść testy medyczne. Zdaniem dziennikarza transfer jest praktycznie przesądzony.



O transferze niemieckiego piłkarza kongijskiego pochodzenia mówi się od dłuższego czasu. Pierwsza oferta Legii opiewała na kwocie 150 tysięcy euro, jednak została odrzucona przez tureckie Goztepe. Teraz legioniści zaoferowali 350 tysięcy euro, czyli tyle samo ile Turcy zapłacili za skrzydłowego. W umowie mają być również zawarte bonusy. Goztepe za każdy awans Legii fazy grupowej Ligi Europy w trakcie obowiązywania kontraktu Baku, otrzyma dodatkowe 100 tysięcy euro.







Baku ze świetnej strony pokazał się w rundzie wiosennej sezonu 2020/21. Skrzydłowy był wypożyczony Warty Poznań. W 13 meczach strzelił sześć goli i zanotował dwie asysty. Po zakończeniu sezonu 24-latek wrócił do niemieckiego Holstein Kiel, które sprzedało go do Goztepe. Tam Baku nie był podstawowym graczem. Rozegrał 21 meczów, jednak zaledwie trzy w pełnym wymiarze czasowym. W Turcji do bramki rywali trafiał trzykrotnie i raz asystował.