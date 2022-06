Koszykówka

Legia Warszawa zagra Lidze Mistrzów

Czwartek, 23 czerwca 2022 r. 19:52 Woytek, źródło: Legiakosz.com

Wicemistrzowie Polski, koszykarze Legii Warszawa, w sezonie 2022/23 będą rywalizować w fazie grupowej elitarnej Ligi Mistrzów. Legioniści zagrają w tych prestiżowych rozgrywkach już po raz drugi w swojej historii.



Liga Mistrzów FIBA (Basketball Champions League) to najwyższy poziom rywalizacji na arenie międzynarodowej organizowanej przez FIBA Europe. W elitarnym gronie uczestników tych rozgrywek znajdują się zespoły z wieloma sukcesami i ogromną tradycją – medaliści m.in. ligi tureckiej, francuskiej czy niemieckiej.



- Miejsce w fazie grupowej Ligi Mistrzów to ogromne wyróżnienie dla Legii Warszawa i dla całej polskiej federacji koszykówki. Jest to także duże przedsięwzięcie i wyzwanie dla naszego Klubu. Postaramy się dołożyć wszelkich starań, by jak najlepiej zaprezentować się w tych prestiżowych rozgrywkach – powiedział Jarosław Jankowski, przewodniczący rady nadzorczej Legii Warszawa.







W siódmej edycji Ligi Mistrzów FIBA, 32 drużyny zostaną podzielone na osiem czterozespołowych grup. Z każdej z nich do kolejnego etapu (TOP 16) awansują bezpośrednio tylko zwycięzcy. Drużyny z drugiego i trzeciego miejsca każdej z ośmiu grup zagrają o awans do kolejnego etapu w ramach rywalizacji play-in (do dwóch zwycięstw). W TOP 16 szesnaście ekip zostanie podzielonych na cztery czterozespołowe grupy – po dwie najlepsze awansują do ćwierćfinałów (do dwóch zwycięstw). Triumfator siódmej edycji Basketball Champions League zostanie wyłoniony podczas turnieju finałowego Final Four z udziałem czterech najlepszych drużyn rozgrywek.



- Obecność w fazie grupowej Ligi Mistrzów FIBA to wielki prestiż. Sukces w postaci ćwierćfinału FIBA Europe Cup i tytułu wicemistrza Polski został doceniony na arenie międzynarodowej. Znaleźliśmy się w gronie bardzo silnych, utytułowanych klubów z czołowych lig w Europie, jesteśmy dumni, że będziemy reprezentować Polskę w tych rozgrywkach. Niezależnie od tego z kim zagramy w fazie grupowej, czeka nas duże wyzwanie, ale na pewno w każdym meczu będziemy walczyć o zwycięstwo – powiedział trener Wojciech Kamiński.



Losowanie fazy grupowej oraz kwalifikacji do Ligi Mistrzów FIBA zaplanowano na czwartek, 7 lipca w szwajcarskim Mies. Pierwsza kolejka fazy grupowej odbędzie się w dniach 3-5 października, a ostatnia seria gier pierwszego etapu rozgrywek nastąpi w dniach 19-21 grudnia. Swoich rywali legioniści będą podejmować w hali COS Torwar przy ul. Łazienkowskiej 6, największej obecnie hali widowiskowo sportowej w Warszawie, mogącej pomieścić 4800 widzów.



Dla Legii Warszawa, wicemistrza Polski, będzie to drugi występ w tych wyjątkowych rozgrywkach – w sezonie 2019/20 Zieloni Kanonierzy zagrali w kwalifikacjach do fazy grupowej, gdzie najpierw pokonali mistrza Kosowa, Prishtina, a w II rundzie musieli uznać wyższość rosyjskiego BC Nizhny Novgorod, późniejszego uczestnika fazy TOP 16 wspomnianej edycji rozgrywek.





Terminarz rozgrywek:



Faza grupowa (8 grup po 4 zespoły):



I kolejka: 3-5.10.22 (grupy A-H)

II kolejka: 10-12.10.22 (grupy A-D) oraz 17-19.10 (grupy E-H)

III kolejka: 24-26.10.22 (grupy A-D) oraz 31.10-2.11 (grupy E-H)

IV kolejka: 21-23.11.22 (grupy A-D) oraz 28-30.11 (grupy E-H)

V kolejka: 5-7.12.22 (grupy A-D) oraz 12-14.12 (grupy E-H)

VI kolejka: 19-21.12.22 (grupy A-H)



Play-in (zespoły z miejsc 2 i 3 w swoich grupach, rywalizacja do dwóch zwycięstw):



I mecz: 2-4.01.23

II mecz: 9-11.01.23

ew. III mecz: 16-18.01.23



TOP 16 (4 grupy po 4 zespoły):



I kolejka: 23-25.01.23

II kolejka: 30.01-1.02.23

III kolejka: 6-8.02.23

IV kolejka: 6-8.03.23

V kolejka: 13-15.03.23

VI kolejka: 20-22.03.23



Ćwierćfinał (drużyny z miejsc 1 i 2 w swoich grupach, do dwóch zwycięstw):



I mecz: 3-5.04.23

II mecz: 10-12.04.23

ew. III mecz: 17-19.04.23



Final Four (półfinały, mecz o III miejsce i finał):

12-14.05.23