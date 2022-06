Pierzak przedłuży kontrakt i zostanie wypożyczony

Patryk Pierzak przedłuży kontrak z Legią Warszawa o dwa lata. Wraca z obozu w Austrii i dołączy do Górnika Łęczna na roczne wypożyczenie. Ma zapewnione minuty w umowie z pierwszoligowcem. @Meczykipl

Patryk Pierzak przedłuży kontrakt z Legią Warszawa o 2 lata - poinformował Tomasz Włodarczyk z meczyki.pl. Jednocześnie zawodnik ma opuścić zgrupowanie w Austrii i zostanie wypożyczony na rok do Górnika Łęczna, który w ubiegłym sezonie spadł z Ekstraklasy.

Tommy - 1 godzinę temu, *.toneticgroup.pl A za 2 lata przejdzie za darmowe do Wisły Plock odpowiedz

olew - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Dobry pomysł. Brawo Zielu. Brawo Legia. odpowiedz

