Komentarze (23)

+ dodaj komentarz

dodaj

PiotrŻo(L)iborz - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Totalna niedokładność i amatorka, tyle w temacie odpowiedz

Arek - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Nie ma to jak płacz po sparingach. Uwielbiam. odpowiedz

Kamuflaż - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Nie ma co oceniać sparingu, choć można się pokusić o stwierdzenie, że przyszły sezon to spirala emocjonalna. Zanim cokolwiek z tego Runjaić ulepi, minie kolejny sezon. Tak było w Pogoni, i tak też będzie u nas. Jeśli ktokolwiek liczy na pudło w przyszłym sezonie, niech się szybko wyleczy. odpowiedz

Zły - 2 godziny temu, *.chello.pl Więc tak Tobiasz bramkarz nr 1 ,bezapelacyjnie i Jaszczur na duzy plus,Josue Swój dobry poziom i to na tyle z +

Niby nowy trener,kilku nowych graczy,ale poziom gry-dramat,kreatywnośc -dramat,schematy-dramat,statycznosc przy stałych fragmentach gry,jednym słowem ,na dzisiaj max walka o utrzymanie i nie chodzi o to że to okres przygotowawczy,tylko brak jakości i pomysłu na gre,smutne,ale czas Mioduskiego ewidentnie dobiegł końca na Ł3,on to wie i myśle ze lipiec bedzie goracy (moze nawet nowy własciciel)????? odpowiedz

Kapuczino - 2 godziny temu, *.centertel.pl Przecież, tego się nie da oglądać ???? odpowiedz

Adam - 2 godziny temu, *.centertel.pl JEŻELI MA TAK WYGLĄDAĆ GRA W EKSTRAKLASIE TO BĘDZIE DRAMAT odpowiedz

Trener Bramkarzy - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Jaszczur najlepszy na boisku... Rosołek pomyłka... i Sokołowski... odpowiedz

Zły - 3 godziny temu, *.chello.pl Jędza dramat,widać ze juz odcina kupony,max rezerwowy,na gwałt potrzebny obrońca

odpowiedz

Legiak83 - 3 godziny temu, *.supermedia.pl @Zły: i to jego przyjęcie piłki, a raczej brak przyjęcia..pod koniec pierwszej połowy. odpowiedz

WdW - 3 godziny temu, *.com.pl @Zły: co ty od Jedzy wymagasz ,jak on by chętnie już na emeryturę poszedł bo nie oszukujmy się koleś się już grubych milionów na Legii dorobił, tylko jest podstawowe pytanie, kto za niego? i cisza odpowiedz

Legiak83 - 3 godziny temu, *.supermedia.pl nawet z PEPSI przegrywamy...

ehh szkoda strzępić ryja ;-) odpowiedz

grzesiek - 4 godziny temu, *.centertel.pl Podziwiam wszystkich zajaranych kapustką. Dla mnie mocno przereklamowany ale mam nadzieje ze sie myle odpowiedz

Sobo(L)ew - 4 godziny temu, *.255.115 @grzesiek: sam jesteś przereklamowany. odpowiedz

Kanonier - 4 godziny temu, *.plus.pl Co z Kapustką? odpowiedz

LL pp - 4 godziny temu, *.mm.pl No właśnie... Czyżby uraz? odpowiedz

Hautausmaa - 5 godzin temu, *.tpnet.pl A co tam Vuko robi na boisku? odpowiedz

Nh1234 - 5 godzin temu, *.grefnet.pl Gdzie można obejrzeć mecz ? odpowiedz

Trampek - 5 godzin temu, *.net.pl @Nh1234: https://www.youtube.com/watch?v=g7jOrDQcxv8 odpowiedz

Nh1234 - 5 godzin temu, *.grefnet.pl @Trampek: dzięki odpowiedz

KibicL - 5 godzin temu, *.vectranet.pl Żeby tylko nie zarazili się sepsą bo w ostatnim sezonie grali tak jakby byli zarażeni. odpowiedz

Kacper - 6 godzin temu, *.chello.pl Pewny Win u Buka juz jest kurs 1.68 na Legie i spada odpowiedz

Big - 6 godzin temu, *.jmdi.pl Tylko Legia, ukochana Legia, dziś Warszawa czeka na zwycięstwo Twe... odpowiedz

shai - 6 godzin temu, *.centertel.pl strasznie groźny przeciwnik - sanitarno-epidemiologicznie odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.