W piątek o godzinie 17 na boisku w Legia Warszawa rozegra pierwsze sparingowe spotkanie podczas zgrupowaniu w Austrii. Rywalem będzie rumuńska Sepsi Sfântu Gheorghe, początek meczu zaplanowano na godzinę 17. Ze spotkania transmisję ma przeprowadzić Sepsi na swoim kanale YouTube . Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE!

Trener Bramkarzy - 3 minuty temu, *.play-internet.pl Jaszczur najlepszy na boisku... Rosołek pomyłka... i Sokołowski... odpowiedz

Zły - 5 minut temu, *.chello.pl Jędza dramat,widać ze juz odcina kupony,max rezerwowy,na gwałt potrzebny obrońca

odpowiedz

Legiak83 - 17 minut temu, *.supermedia.pl nawet z PEPSI przegrywamy...

ehh szkoda strzępić ryja ;-) odpowiedz

grzesiek - 57 minut temu, *.centertel.pl Podziwiam wszystkich zajaranych kapustką. Dla mnie mocno przereklamowany ale mam nadzieje ze sie myle odpowiedz

Sobo(L)ew - 39 minut temu, *.255.115 @grzesiek: sam jesteś przereklamowany. odpowiedz

Kanonier - 1 godzinę temu, *.plus.pl Co z Kapustką? odpowiedz

LL pp - 1 godzinę temu, *.mm.pl No właśnie... Czyżby uraz? odpowiedz

Hautausmaa - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl A co tam Vuko robi na boisku? odpowiedz

Nh1234 - 1 godzinę temu, *.grefnet.pl Gdzie można obejrzeć mecz ? odpowiedz

Trampek - 1 godzinę temu, *.net.pl @Nh1234: https://www.youtube.com/watch?v=g7jOrDQcxv8 odpowiedz

Nh1234 - 1 godzinę temu, *.grefnet.pl @Trampek: dzięki odpowiedz

KibicL - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Żeby tylko nie zarazili się sepsą bo w ostatnim sezonie grali tak jakby byli zarażeni. odpowiedz

Kacper - 2 godziny temu, *.chello.pl Pewny Win u Buka juz jest kurs 1.68 na Legie i spada odpowiedz

Big - 2 godziny temu, *.jmdi.pl Tylko Legia, ukochana Legia, dziś Warszawa czeka na zwycięstwo Twe... odpowiedz

Ut - 5 minut temu, *.centertel.pl @Big: zesraj się szmaciarzu z twą ukochaną

Kurwa szmata warszawa odpowiedz

shai - 3 godziny temu, *.centertel.pl strasznie groźny przeciwnik - sanitarno-epidemiologicznie odpowiedz

