Legia 0-1 Sepsi

Sparing: Bezbarwny początek

Piątek, 24 czerwca 2022 r. 18:45 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W pierwszym sparingowym meczu podczas zgrupowania w Austrii Legia Warszawa przegrała z rumuńskim zespołem Sepsi Sfântu Gheorghe 0-1 (0-1). Jedyna bramka padła w 28. minucie z rzutu karnego. We wtorek legioniści zmierzą się z Red Bullem Salzburg.



Fotoreportaż z meczu - 63 zdjęcia Woytka



Pierwsza połowa nie zachwyciła. Legia szybko osiągnęła optyczną przewagę i utrzymała ją do końca. Zabrakło jednak dogodnych sytuacji do zdobycia bramki, poza dwoma rzutami wolnymi wykonywanymi przez Josue. Rywale mieli w zasadzie tylko jedną akcję. W 29. minucie w polu karnym faulował Maik Nawrocki, a Marius Stefanescu zamienił jedenastkę na gola. Legioniści raz trafili po dobrym zagraniu Josue w pole karne, ale choć Maciej Rosołek wpakował piłkę do siatki, to sędzia dopatrzył się spalonego po podaniu Maika Nawrockiego.



Początek drugiej połowy należał do gości, którzy przeprowadzili kilka akcji. Żadna jednak na poważnie nie zagroziła bramce strzeżonej przez Kacpra Tobiasza. W 65. minucie świetny strzał oddał Lirim Kastrati. Rywale wybili jednak piłkę na rzut rożny, a chwilę później obronił bramkarz. To była najlepsza akcja tego spotkania. Legia grała bezbarwnie i nie była w stanie stworzyć dogodnych sytuacji do zdobycia bramki. W końcówce jeszcze docisnęli rywale, którzy oddali kilka strzałów. W jednej z akcji dobrą interwencją nogą popisał się Tobiasz, po tym jak rywale wyszli z kontrą po stracie Kisiela. Dobrze uderzał George Dragomir. W 90. minucie Blaz Kramer popędził na bramkę, jednak oddał niecelny strzał.