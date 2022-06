Fieberbrunn: Trening dla wybranych

W dniu sparingowym w porannym treningu uczestniczyli tylko zawodnicy, którzy nie są planowani do gry w starciu z Rumunami. Na boisku w Hochfilzen pojawili się Bartosz Kapustka , Mattias Johansson , Igor Strzałek , Nikodem Niski , Patryk Pierzak , Kacper Skibicki , Ramil Mustafajew oraz dwóch bramkarzy Dominik Hładun i Jakub Murawski . Zawodnicy ćwiczyli pod okiem Przemysława Małeckiego i Inakiego Astiza . Spotkanie Legia Warszawa - Sepsi Sfântu Gheorghe odbędzie się o godzinie 17:00 w St. Ulrich am Pillersee.

