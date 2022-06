25. urodziny obchodzi dzisiaj Jasur Yaxshiboyev. Zawodnik trafił do Legii Warszawa zimą 2021 roku. W pierwszej drużynie wystąpił dotychczas tylko w 1 meczu - zagrał 10 minut w spotkaniu z Wisłą Kraków w maju ubiegłego roku. Potem został wypożyczony do Sheriff Tiraspol, z którego wrócił w czerwcu.

Komentarze (4)

+ dodaj komentarz

dodaj

(L)uki - 20 minut temu, *.25.60 Sto lat Legendo :) ! odpowiedz

majusL@legionista.com - 25 minut temu, *.174.42 Oby następne obchodził w innym klubie ... odpowiedz

Trampek - 36 minut temu, *.net.pl Tradycyjnie maksymalna ilość dobrego zdrowia i strzelenia dużej iloścci wiażących bramek dla LEGII. odpowiedz

13 - 37 minut temu, *.205.14 I co teraz z tym "Przebojewem"? odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.