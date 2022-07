Makana Baku piłkarzem Legii

Makana Baku został nowym piłkarzem Legii Warszawa. Podpisał trzyletni kontrakt, będzie występował w koszulce z numerem 28. Urodzony w Niemczech zawodnik piłkarską karierę rozpoczynał w juniorskim zespole 1.FSV Mainz. Lewoskrzydłowy znany jest w Polsce dzięki półrocznej grze w Warcie Poznań, gdzie zaprezentował się z dobrej strony. Później trafił do tureckiego Göztepe SK. - Jestem bardzo podekscytowany. Chcę pokazać najlepszą wersję siebie. Najważniejszą rzeczą, o której wszyscy wiedzą jest to, że chcę wygrywać. Czuję duże zaufanie ze strony klubu. Czuję pewność od wszystkich – dyrektora sportowego, trenera, każdego pracownika klubu - mówi Baku. Baku występował w Warcie Poznań w rundzie jesiennej sezonu 2021/22 na zasadzie wypożyczenia z KSV Holstein Kiel. Rozegrał 13 meczów, w których zdobył 6 goli. W barwach Göztepe SK wystąpił w 22 spotkaniach, zdobył 3 bramki, ale rzadko pojawiał się w wyjściowym składzie. Makana Baku ur. 8 kwietnia 1998, Moguncja narodowość: Niemcy, Demokratyczna Republika Konga Wzrost / waga: 177 cm / 72 kg Kariera: 1.FSV Mainz 05 (juniorzy) (Niemcy) 2014/15 1.FSV Mainz 05 (juniorzy) (Niemcy) 2015/16 SV 1919 Gonsenheim (Niemcy) 2016/17 1.FSV Mainz 05 (juniorzy) (Niemcy) 2017/18 SG Sonnenhof Grossaspach-2018/19 SG Sonnenhof Grossaspach (Niemcy) 2019/20-(j) 2020/21 KSV Holstein Kiel (Niemcy) (w) 2020/21 Warta Poznań 2021/22 Göztepe SK (Turcja)

Kudlaty - 9 minut temu, *.play-internet.pl lech ściąga reprezentanta młodzieżowego Portugali a my kogos co niechca do 2 budesligi odpowiedz

Doktor Lubicz - 36 minut temu, *.plus.pl To jest baku baku squad odpowiedz

wojti - 59 minut temu, *.chello.pl Kurde co jest z Wami.....boisko zweryfikuje wszystko....jprd.....jakieś transfery są.....co będzie dalej się zobaczy...po co hejtować.....? odpowiedz

Juras - 1 godzinę temu, *.plus.pl Nie żebym się nie cieszył, na bezrybiu i rak ryba. Ale… gość odpalony z drugiej bundesligi, oraz z outsidera ligi tureckiej. W Warcie coś może i pograł, ale raptem pare meczów, więc… spokojniej z tą podjarką, bo Makana moze odpalić, ale równie dobrze nie. To nie jest transfer pewnego kozaka. odpowiedz

tekken (L) - 2 godziny temu, *.chello.pl Fajnie :) powodzenia. odpowiedz

Autor - 2 godziny temu, *.autocom.pl Bakana Makó przekocur razem z połykaczem przestrzeni przeterminowanym pichacziu rozniąsą tę ligę w pył a potem zgwałcą ligę mistrzów i zdobędą po raz pierwszy w historii złote piłki w jednym roku odpowiedz

DanieLo - 3 godziny temu, *.comcast.net 3 2 1 i będzie „Baku nie był i nie przepracował z nami baaaardzo ważnego obozu i widać u niego zaległości. Potrzebuje czasu aby wrócić do odpowiedniej formy. Narazie będzie pracował indywidualnie ale mamy od niego duuuuuuze wymaganiami oczekiwania!” odpowiedz

Baku Baku to jest squad - 3 godziny temu, *.206.164 Kolejny ogór w mizerii Mioduskiego. Zlecimy z hukiem z tej gównianej ligi, a wtedy mam nadzieję że nie będzie oporów z wywiezieniem Mioducha na taczce. odpowiedz

Makanana Boku - 4 godziny temu, *.inetia.pl To jeszcze Grzesika i Iwanowa jak już łowić w Warcie. odpowiedz

Lupus - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Makanana Boku: Z Wisły też można coś wyciągnąć odpowiedz

Sebol - 4 godziny temu, *.orange.pl Na terenach polonii robić tą prezentację?

Głupota. Nie lepiej przed mostem Łazienkowskim? odpowiedz

Wsciek(L) y - 4 godziny temu, *.orange.pl @Sebol: to są tereny Legii. polonia nie ma swoich terenów odpowiedz

Sebol - 4 godziny temu, *.orange.pl @Wsciek(L) y: byłem pewny, że to tereny polonii. Stadion polonii jest 500 metrów od tego mostu. Rozumiem ta prezentacja po to by dopiec wrogowi? odpowiedz

bum - 4 godziny temu, *.virginm.net @Sebol:

Ziomeczku mysle ze kolega powyzej wyczerpal temat... doslownie i w przenosni hehehe.

Pzdr dla obu hehehe. Fajnie to wyszlo xD

Polewka ze S.K poloni zawsze!!!

odpowiedz

Klimek - 3 godziny temu, *.play-internet.pl @Sebol: ta prezentacja ze względu na napis miło Cię widzieć a tu już mnóstwo jakiś prdl teorii xd odpowiedz

ZenekL3 - 3 godziny temu, *.chello.pl @bum: Polonia to kilku mutantów popromiennych pod przywództwem emerytowanego TW UB i byli juniorzy tam przyuczani do tych brudnych koszul. Nie mają w Warszawie żadnych mostów ani nawet kładek rowerowych. odpowiedz

Novia - 3 godziny temu, *.plus.pl @ZenekL3: kilku mutantów powiadasz? 6 tys. ich było na meczu z Legionovią. Radziłbym nie lekceważyć. A gniją już prawie 10 lat w III lidze. Myślałem, że to wystarczy aby wyginęli całkowicie, a jest odwrotnie. odpowiedz

Kiki - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Wsciek(L) y: Pod polonią najlepiej róbmy se te zdjęcia. Co to k…. jest? odpowiedz

Stefan1916 - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Kiki: Polonia to w Chicago odpowiedz

bum - 4 godziny temu, *.virginm.net "Baku Baku to jest sqad raz, dwa teraz..."

Transfer na wielki plus, a szczegolnie w tych czasach. Wszolek niech wroci i mam nadzieje ze plotki ktore gdzies czytalem okaza sie prawdá i przyjdzie jeszcze Karbownik i napastnik oraz obronca z wisly krakow. To by bylo dobre okienko nic wiecej nie potrzeba... no oczywiscie pozbyc sie szrotu i spieniezyc Miszte zapare baniek. To by bylo naprawde dobre okienko wtedy hehe na poczatek powolnej regeneracji struktur sportowych. Oby!! odpowiedz

Wolfik - 4 godziny temu, *.mm.pl @bum: Czy to bedzie wartość dodana dopiero się okaże. Kozaków mieliśmy bez liku, większość po przyjściu o Legii była w pernamentnym kryzysie. U "Zielonych" pokazał się z dobrej strony. Może nie bedzie drugim "Czupsem".



Tak na marginesie, w Warcie gra bardzo solidny obrońca, który by nam się przydał. Od zeszłego sezonu o nim truję.... odpowiedz

bum - 3 godziny temu, *.virginm.net @Wolfik:

W ramach wyjasnienia to nie ze bym byl przesadnie podekscytowany, po prostu uwazam ze na to dobry transfer i tyle odpowiedz

Pol - 5 godzin temu, *.otenet.gr Następny internacjonał loczka.

W przyszłym roku 2 liga odpowiedz

WiernyKibicZwycięskichDrużyn. - 5 godzin temu, *.19.184 No jakiś konkret, papiery ma całkiem, całkiem, a w naszej sytuacji to i tak dużo, zobaczymy, powodzenia. odpowiedz

Annasson - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl Jeszcze:

Colley

Wszołek

Sitek odpowiedz

Ropa(L) - 5 godzin temu, *.digiweb.ie Nie wygląda to tak źle....



Tobiasz/Hladun



Johannson Jędrzejczyk Nawrocki Ribeiro



Cehlaka



Josue. Kapustka? Kolano



Jasur? Forma Baku



Kramer odpowiedz

Ropa(L) - 5 godzin temu, *.digiweb.ie Oczywiście za Jasura może być Wszolek. Pomoc w tym zestawieniu nie jest zła pod względem umiejętności indywidualnych. Jedynie Jasur odstaje fizycznie ale jest szansa że doprowadzą go do użytku, a umiejętności chłopak ma. Top 4 jest możliwe ???? odpowiedz

heh - 5 godzin temu, *.chello.pl @Ropa(L): odpowiedz

Heh - 5 godzin temu, *.chello.pl @Ropa(L): Jeszcze raz, bo enter się niechcący wcisnął.



Wszystko spoko, ale z tego co mi wiadomo to nasz nowy trener preferuje ustawienie 4-1-4-1, bez podwieszonego napastnika. odpowiedz

Ropa(L) - 5 godzin temu, *.digiweb.ie @Heh: to jest właśnie 1 4 1 4 1. Obrona 4 ,1 defensywy, 2 na ósemce, 2 skrzydła i 1 napastnik odpowiedz

RMFC - 6 godzin temu, *.play-internet.pl Powodzenia i oby odpalił od razu a nie po sezonie odpowiedz

Hiszpan - 6 godzin temu, *.play-internet.pl Jay-Z działa powoli oby skutecznie. Jeszcze Nikolic,Wszołek i Karbownik. odpowiedz

Rzepa - 6 godzin temu, *.play-internet.pl @Hiszpan: coś wiesz? odpowiedz

Legionistaaa - 4 godziny temu, *.orange.pl @Hiszpan: nie wierze że uda sie któregoś z nich sprowadzić odpowiedz

Jasio - 4 godziny temu, *.datapacket.com @Hiszpan: coś ćpiesz? odpowiedz

Hiszpan - 42 minuty temu, *.telnaptelecom.pl @Jasio: Jasio siusiu paciorek i spać. 7 klasa to nie przelewki czytaj już lektury. Wszołek za kilka dni max. odpowiedz

Ja - 6 godzin temu, *.vectranet.pl No to jeszcze oficjalka Wszołka i w końcu mamy obsadzone oba skrzydła. Witaj Makana i powodzenia! odpowiedz

Moran - 5 godzin temu, *.telkab.pl @Ja: żebyś się nie zdziwił odpowiedz

