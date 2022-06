Zmiana terminu meczu z Zagłębiem

Zmianie uległ termin meczu 2. kolejki pomiędzy Legią Warszawa i Zagłębiem Lubin. Spotkanie odbędzie się w sobotę, 23 lipca o godzinie 20. Pierwotnie mecz zaplanowany był na piątek, 22 lipca. Najbliższe mecze Legii: 16.07.2022 (SO) 20:00 Korona Kielce - Legia Warszawa 20.07.2022 (ŚR) Legia Warszawa - Celtic FC (mecz towarzyski) 23.07.2022 (SO) 20:00 Legia Warszawa - Zagłębie Lubin Terminarze w działach: Terminarz Legii Terminarz Ekstraklasy Relacje z meczów W Kalendarzu Legionisty na stronie głównej.

Piotr (L) - 1 minutę temu, *.centertel.pl Zajebiscie wole mecze w weekendy bo w tygodniu ciężko się wyrwać bo praca na nocki plus w południe pół etatu odpowiedz

Rybsky - 43 minuty temu, *.176.134 Mam to samo specjalnie przylatuje z Anglii na ten mecz a powrót mam w sobotę w południe, zajebiscie kurwa.. odpowiedz

Adson 78 - 3 godziny temu, *.plus.pl To h z tym , nie idę na mecz bo w pracy będę , kuźwa a już się cieszyłem że pójdę , zawsze coś muszą porąbać !!! odpowiedz

