Rogić: W naszej grze było sporo pozytywów

Piątek, 24 czerwca 2022 r. 19:01 Woytek, źródło: Legionisci.com

- To okres przygotowawczy. Normalne jest, że w tym momencie nie przywiązuje się tak dużej uwagi do tego, żeby przygotować zespół do meczów towarzyskich. Trzeba poprawiać swoją kondycję, przećwiczyć wiele elementów taktycznych. To normalne, że piłkarze wychodzą na boisko trochę zmęczeni, z ciężkimi nogami, ale takie mecze są dobrą okazją do poprawy aspektów mentalnych - powiedział po sparingu z Sepsi Sfântu Gheorghe asystent trenera Legii, Aleksandar Rogić.



- Spodziewaliśmy się, że dziś nie będzie łatwo grać. To dobry zespół, który długo gra w tym samym składzie, z tym samym trenerem. Zdobyli Puchar Rumunii i zapewnili sobie tym samym grę w europejskich pucharach. Generalnie, było sporo pozytywów w naszej grze, możemy być dobrze nastawieni przed kolejnymi meczami. Oczywiście, trzeba poprawić pewne elementy gry. Wiadomo, że nie lubimy przegrywać i porażki nie są dobre, nawet w meczach towarzyskich. Nigdy nie zaczynamy spotkania z myślą, że przegramy, niezależnie od jego rangi. Nie możemy doczekać się kolejnych treningów i meczów.