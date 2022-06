Karnety i cennik biletów na sezon 2022/23

Piątek, 24 czerwca 2022 r.

Rozpoczęła się sprzedaż karnetów na sezon 2022/23 na mecze Legii Warszawa przy Łazienkowskiej 3. Będzie można je zakupić w trzech etapach i cenach - przedsprzedaży, regularnej sprzedaży oraz ostatnim gwizdku. Koniec sprzedaży karnetów nastąpi 23 lipca.







Karnet obejmuje wszystkie mecze w ramach rozgrywek Ekstraklasy oraz potencjalne spotkania w ramach rozgrywek Pucharu Polski rozgrywane na stadionie przy ul. Łazienkowskiej 3. To oznacza, że posiadacz karnetu na poprzedni sezon, kupując normalny karnet na Żyletę na nadchodzący, zapłaci 18,5 zł za pojedynczy mecz. Klub wprowadził trzy poziomy cenowe biletów na pojedyncze mecze.



Dodatkowo posiadacze karnetów będą mieli pierwszeństwo zakupu biletów na mecze specjalne w niższej cenie. Istnieje możliwość udostępnienia karnetu do 2 godzin przed pierwszym gwizdkiem sędziego. To bardzo dobra zmiana, bo poprzednio takiego udostępnienia można było dokonać max 48h przed meczem.



W pierwszym okresie sprzedaży posiadacze karnetów z sezonu 2021/22 mają możliwość wybrania swojego dotychczasowego krzesełka. Taką opcje kibice będą mieli w dniach 24.06 - 8.07. Jeśli chcielibyście zmienić miejsce możecie wybrać dowolne inne dostępne na stadionie lub poczekać do zakończenia pierwszego okresu sprzedaży, po którym wszystkie nieodebrane rezerwacje wrócą do wolnej sprzedaży.



Trzy opcje karnetów i biletów

W sezonie 2022/23 będzie można skorzystać z różnych form zakupu karnetów. Podstawową formą zakupu, najbardziej opłacalną i dającą najwięcej korzyści, jest zakup karnetu na cały sezon.



Dla tych kibiców, którzy nie mają pewności czy będą mogli obejrzeć wszystkie mecze w sezonie lub też udostępnić swoje miejsce karnetowe na wybrane mecze znajomemu w przypadku nieobecności, przygotowana została ofertę zakupu pakietu voucherów na wybrane 9 meczów w sezonie (dotyczy rozgrywek PKO Bank Polski Ekstraklasy i Fortuna Pucharu Polski). Kupując pakiet voucherów kibic sam wybiera mecze, które chciałby obejrzeć w sezonie 2022/23 na stadionie przy ul. Łazienkowskiej 3. Vouchery są bez przypisanego stałego miejsca. Osoba, która zakupi pakiet voucherów, będzie mogła pobrać bilet w wybranej przez siebie strefie cenowej w momencie startu sprzedaży biletów na dany mecz.



