Na żywo

LIVE!: Legia - Salzburg

Wtorek, 28 czerwca 2022 r. 14:00 Redakcja

We wtorek na boisku w Bramberg Am Wildkogel Legia Warszawa rozegra drugie sparingowe spotkanie podczas zgrupowaniu w Austrii. Rywalem będzie Red Bull Salzburg, początek meczu zaplanowano na godzinę 18. Spotkanie będzie można obejrzeć w TVP Sport oraz na sporttvp.pl.



Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE!



KURSY NA RED BULL - LEGIA

FORTUNA 1 1.39 X 5 2 5.8