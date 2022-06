We wtorek na boisku w Bramberg Am Wildkogel Legia Warszawa rozegra drugie sparingowe spotkanie podczas zgrupowaniu w Austrii. Rywalem będzie Red Bull Salzburg, początek meczu zaplanowano na godzinę 18. Spotkanie będzie można obejrzeć w TVP Sport oraz na sporttvp.pl. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! KURSY NA RED BULL - LEGIA FORTUNA

Hahahha - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Ja je....co za ekipę mamy jak się czyta po nazwiskach odpowiedz

Trampek - 2 godziny temu, *.net.pl Te składy to napewno są podane na tyrzeźwo ? odpowiedz

Arek - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Co tu jest grane? Dwa razy Kastrati w składzie, dwa razy Strzałek na ławie, a gdzie Kapucha? odpowiedz

shai - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Arek: Kapustka ponownie urwał odpowiedz

LWST - 2 godziny temu, *.plus.pl To ja nie wiem po co Legia kupiła Hładuna ,jeśli nie mieści się nawet na ławkę rezerwowych :/:/ odpowiedz

robochłop - 2 godziny temu, *.orange.pl @LWST: trwa obóz przygotowawczy...Hładun jest tu kilka dni...Tobiasz zna już smak Legii...za dwa tygodnie w Legii może już nie być Miszty...czego jęczysz...wyluzuj człowieku... odpowiedz

Arek - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Takich "kibiców", jak ten cały Grzegorz, to Legia ma niestety na pęczki. odpowiedz

xxc - 2 godziny temu, *.35.88 ktos chyba pochlał robiac zestawienie składu na live. w pierwszym skladzie 2xlirim kastrati, rozumiem ze zalozenie taktyczne jest takie by biegal i po lewej i po prawej stronie. w koncu szybki jest to da rade. za to igor strzalek przyspawany do dwoch krzeselek ;-p odpowiedz

Dani - 2 godziny temu, *.orange.pl 2 razy w składzie jest Kastrati odpowiedz

Leo - 2 godziny temu, *.orange.pl @Dani : na dwuch pozycjach będzie sprawdzany :) ale na obu jako 7 mało tego na rezerwie Jasur też jest z 7 :) odpowiedz

PiotrŻo(L)iborz - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @Dani : nie wiecie, że Loczek jakiś czas temu zainwestował w firmę zajmująca się klonowaniem. To pierwsze, zmodyfikowane klony naszych graczy. Będziemy wymiatać :) odpowiedz

Grzegorz - 4 godziny temu, *.chello.pl I znowu przegrana odpowiedz

dejne3 - 2 godziny temu, *.chello.pl @kamil: 100% racji odpowiedz

Ojjjj - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @kamil: to dopiero riposta odpowiedz

z(L)y - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Tylko Legia ! odpowiedz

