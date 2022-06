Tobiasz: W Stomilu nabrałem doświadczenia

Sobota, 25 czerwca 2022 r. 12:19 Woytek, źródło: Legionisci.com

- Ciężko ocenić, jak się obecnie czuję fizycznie. To dopiero początek przygotowań. Na pewno czuć ciężar treningów. Pracujemy ciężko nad wytrzymałością, żeby potem była dynamika. Wypożyczenie do Stomilu wiele mi dało. Niby rozegrałem tylko 13 meczów, ale w końcu miałem okazję pokazać umiejętności, które w sobie dusiłem. Oceniam ten okres na plus i walczę o więcej. Na pewno nabrałem doświadczenia - mówi podczas zgrupowania w Austrii bramkarz Legii, Kacper Tobiasz.



- Jest rywalizacja w zespole. Każdy stara się, żeby być pierwszym bramkarzem. Jestem sportowcem i chcę wygrywać, daję z siebie wszystko. Atmosfera w zespole jest dobra. Widać, że wszyscy zapomnieli już o tym nieudanym sezonie, wyczyścili głowy.



- Jestem zadowolony ze współpracy z Arkiem Malarzem. Widać, że ma trochę doświadczenia z piłką.