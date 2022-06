Fieberbrunn: Siłownia plenerowa i szkoła latania

Sobota, 25 czerwca 2022 r. 15:08 Woytek, źródło: Legionisci.com

W sobotę, czyli dzień po sparingu ze zdobywcą pucharu Rumunii, sztab szkoleniowy zaplanował jedną jednostkę treningową. Różniła się ona od dotychczasowych, bo piłkarze z pola ćwiczyli w plenerowej siłowni, a jedynie bramkarze bardzo mocno pracowali z piłkami.



Fotoreportaż z treningu - 35 zdjęć Woytka



Zanim drużyna dotarła na boisku w hotelu odbyła się posparingowa odprawa, która opóźniła zajęcia o 30 minut.



We wczorajszym meczu Rafael Lopes został zmieniony po 30 minutach i resztę spotkania oglądał z prawym kolanem obłożonym lodem. Z kolei pięć minut przed końcem z boiska zszedł Lirim Kastrati. Reprezentant Kosowa po spotkaniu opuszczał teren stadionu z lodem przyłożonym do uda prawej nogi. Dziś już wszystko było w porządku i obaj normalnie ćwiczyli. Na treningu nieobecny był Cezary Miszta, a pozostałą trójkę golkiperów w obroty wzięli w obroty Krzysztof Dowhań i Arkadiusz Malarz. Zawodnicy wykonali mnóstwo interwencji.



- Dobra panowie, koniec rozgrzewki. Teraz zaczynamy poważny trening - żartował po 45 minutach Arek Malarz. Widać, że wszyscy bramkarze bardzo wspierają się podczas ciężkiej pracy, doceniają udane parady kolegów i motywują w słabszych momentach.



Popołudnie i wieczór piłkarze mają wolny, do treningów wracają w niedzielę.





