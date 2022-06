Sparing z Red Bull Salzburg odwołany!

Wtorek, 28 czerwca 2022 r. 17:21 Woytek, źródło: Legionisci.com

Dzisiejszy mecz sparingowy z zespołem Red Bull Salzburg nie dojdzie do skutku. Nad Bramberg Am Wildkogel, gdzie spotkanie miało się odbyć, przeszła potężna burza z ulewnym deszczem. Trener stołecznego zespołu Kosta Runjaić oraz przedstawiciele drużyny przeciwnej wspólnie uznali, że boisko nie nadaje się do gry i nie ma sensu ryzykować zdrowia zawodników. Być może mecz odbędzie się jutro, ale ostateczna decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła.