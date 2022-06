Koszykówka 3x3

Legia druga w Czechach

Sobota, 25 czerwca 2022 r. 21:52 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Drużyna Legii w koszykówce 3x3 zagrała dzisiaj w Chance Tour České Budějovice 2022, czyli nieoficjalnych mistrzostwach Czech. legioniści w fazie grupowej pewnie wygrali trzy spotkania, bez większych problemów zwyciężyli również w fazie pucharowej, docierając do finału.



Nasz pierwszy zespół grający w Czeskich Budziejowicach w składzie Arkadiusz Kobus, Maciej Adamkiewicz, Marcin Zarzeczny, Piotr Robak, w finale zmierzył się z reprezentacją Czech do lat 21. Spotkanie zakończyło się dwupunktową wygraną gospodarzy, chociaż legioniści w końcówce odrabiali straty, ale sędziowie na kilka sekund przed końcem, podjęli kontrowersyjną decyzję, przyznając piłkę rywalom, przez co nasz zespół stracił szansę by przeprowadzić akcję na wygraną.



Wyniki legionistów w Chance Tour České Budějovice:

Legia Lotto 3x3 Warszawa 22-10 Večer to udělám

Legia Lotto 3x3 Warszawa 21-17 Extrémní Napalm

Legia Lotto 3x3 Warszawa 22-8 Friends

1/4 finału: Legia Lotto 3x3 Warszawa 22-15 Play light

1/2 finału: Legia Lotto 3x3 Warszawa 21-15 Vysyp si písek

Finał: Legia Lotto 3x3 Warszawa 17-19 Czechy U21



Drugi zespół Legii w sobotę zajął piąte miejsce w Stare Babice 3x3 Streetball Challenge 2022. Legioniści rywalizowali w składzie Przemysław Słoniewski, Daniel Dawdo, Maksymilian Motel, Norman Zuber. W ćwierćfinale lepszy okazał się zespół Isetii.



Wyniki Legii II w Stare Babice 3x3 Streetball Challenge:

Legia Lotto 3x3 II Warszawa 12-10 Run n Gun

Legia Lotto 3x3 II Warszawa 19-18 Sky Tattoo Radom

Legia Lotto 3x3 II Warszawa 13-8 Big Boys Poznań

Legia Lotto 3x3 II Warszawa 13-10 Pruszków 3x3

Legia Lotto 3x3 II Warszawa 19-17 Błonie Basket

Legia Lotto 3x3 II Warszawa - Kordian w.o.

1/4 finału: Legia Lotto 3x3 II Warszawa 12-21 Isetia