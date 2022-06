Koszykówka

Potencjalni rywale Legii w Lidze Mistrzów

Niedziela, 26 czerwca 2022 r. 08:23 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Znamy wszystkich potencjalnych rywali Legii Warszawa w fazie grupowej koszykarskiej Ligi Mistrzów. Legioniści rywalizację rozpoczną od 3 do 5 października, a rywali grupowych poznają 7 lipca, kiedy w Szwajcarii odbędzie się losowanie grup oraz par rundy kwalifikacyjnej.



Zapewniony udział w fazie grupowej BCL w sezonie 2022/23, oprócz Legii, mają: Galatasaray Nef Stambuł (Turcja), Bahcesehir Stambuł (Turcja), Darussafaka Stambuł (Turcja), Pinar Karsiyaka Izmir (Turcja), Lenovo Tenerife (Hiszpania), BAXI Manresa (Hiszpania), UCAM Murcia (Hiszpania), Surne Bilbao Basket (Hiszpania), Dinamo Banco di Sardegna Sassari (Włochy), Unahotels Reggio Emilia (Włochy), AEK Ateny (Grecja), PAOK Saloniki (Grecja), Peristeri Ateny (Grecja), JDA Dijon (Francja), Limoges CSP (Francja), Pau-Lacq-Orthez (Francja)*, Hapoel Holon (Izrael), Bnei Herzliya (Izrael), Hapoel Bank Yahav Jerozolima (Izrael), MHP Riesen Ludwigsburg (Niemcy), Telekom Baskets Bonn (Niemcy), ERA Nymburk (Czechy), Filou Oostende (Belgia), Egis Kormend/Falco Szombathely (Węgry), Igokea Aleksandrovac (BiH), Rytas Wilno (Litwa), VEF Riga (Łotwa)

* - W przypadku gdy Pau-Lacq-Orthez nie otrzyma licencji na grę we francuskiej ekstraklasie, drużynę zastąpi SIG Strasbourg.



W kwalifikacjach do fazy grupowej BCL zagrają: Bakken Bears (Dania), Brose Bamberg (Niemcy), Budivelnyk (Ukraina), CSO Voluntari (Rumunia), FMP Meridian (Serbia), Fribourg Olympic (Szwajcaria), Golden Eagle Ylli (Kosowo), Heroes Den Bosch (Holandia), Egis Kormend/Falco Szombathely (Węgry), Karhu Kauhajoki (Finlandia), Keravnos (Cypr), Leicester Riders (Wielka Brytania), Niners Chemnitz (Niemcy), Norrkoping Dolphins (Szwecja), Opava (Czechy), Parnu Sadam (Estonia), Patrioti Levice (Słowacja), Rio Breogan (Hiszpania), Siauliai (Litwa), SIG Strasbourg (Francja), SL Benfica (Portugalia), Swans Gmunden (Austria), Tofas Bursa (Turcja), Unicaja (Hiszpania).



Legia w grupie BCL rozegra 6 meczów w fazie grupowej (ostatnie spotkania 19-21 grudnia). Następnie do dalszego etapu rozgrywek awansują zwycięzcy każdej z ośmiu grup, a drużyny z miejsc 2-3 zagrają w styczniu, o awans do TOP16 (do dwóch wygranych). W przypadku awansu do TOP16, nasz zespół czeka kolejnych sześć meczów grupowych (do 22 marca), a do ćwierćfinałów (do dwóch zwycięstw, od 3 do 19 kwietnia) awansują po dwie najlepsze drużyny każdej z grup. Zwycięzcy ćwierćfinałów zagrają w turnieju finałowym, tzw. Final Four, który zaplanowano na 12-14 maja.



Koszykarska Legia mecze w roli gospodarza BCL rozgrywać zamierza w hali Torwar - jedynym obiekcie w Warszawie, spełniającym minimalne wymogi tych rozgrywek.