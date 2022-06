Fieberbrunn: Niedziela bez taryfy ulgowej

Niedziela w Austrii stoi pod znakiem ciężkiej pracy. O godzinie 10 zespół stawił się na boisku w Hochfilzen i trenował przez 1,5 godziny. W zajęciach nie wzięli udziału Maciej Rosołek , Rafael Lopes i Patryk Pierzak . Piłkarze przeprowadzili bardzo intensywną rozgrzewkę, podczas której było wiele sprintów z piłką. Następnie odbyły się gierki w trzech grupach, a najważniejszym elementem zajęć była gra taktyczna niemal na całej długości i szerokości boiska. Zawodnicy byli podzieleniu na trzy drużyny i przeprowadzali ataki raz na jedną, raz na drugą bramkę. Regularnie musieli więc zmieniać stronę boiska i przechodzić z ataku do obrony. Drugi niedzielny trening został zaplanowany na godzinę 17. Wieczorem do Austrii przybędzie dyrektor sportowy Jacek Zieliński oraz Filip Mladenović .

