Strzałek: Jak nie zasłużę na szansę, to lepsze będzie wypożyczenie

- Przez ostatnie pół roku złapałem pierwsze doświadczenie w seniorskiej piłce. Wcześniej ciężko z tym było. Nauczyłem się wielu rzeczy piłkarskich, więcej myślenia i podejmowania szybszych decyzji - mówi Igor Strzałek , który stara się przekonać sztab szkoleniowy, by otrzymać szansę w nadchodzącym sezonie. - Trenerzy wymagają ciężkiej pracy i dawania z siebie stu procent. Na jakiej pozycji się widzę? Dziesiątka lub skrzydła, chyba nawet bardziej wolałbym spróbować na skrzydłach. - Dostaję wsparcie od starszych zawodników zarówno na treningach jak i poza nimi. Nie dają mi negatywnych emocji gdy popełniłam jakiś błąd. Starają się podpowiedzieć, bym wyniósł z tego jak najwięcej. - Po okresie przygotowawczym pewnie będę miał rozmowę, by wyjaśnić jaka jest moja sytuacja. Dla mnie najważniejsza jest gra. Jak w Legii nie zasłużę na szansę gry - a przecież nie dostanę nic za darmo - to myślę, że wypożyczenie będzie dobrą drogą do ogrania się i łapania minut.

Komentarze (8)

+ dodaj komentarz

dodaj

e - 42 minuty temu, *.orange.pl Nie wiem, czy ludzie czytają tylko nagłówki, ale co mógł tutaj właściwie powiedzieć żeby tutaj nie mieli o to pretensji? Igor ewidentnie jest świadomy tego, że na szansę musi sobie zapracować, lecz zwyczajnie wyraził swoją opinię, że jeżeli nie znajdzie uznania w oczach trenerów to więcej korzyści odniesie z regularnej gry na wypożyczeniu, w końcu już w styczniu będą jego 19 urodziny. Sam nie lubię jakichkolwiek roszczeniowych postaw, ale ciężko się tutaj takowych doszukać. odpowiedz

JJ - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Niestety ale więcej sra niż dupy ma odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @JJ: Odwieczny problem międzypokoleniowy. Stare zgredy dostają piany jak widzą pewnych siebie młodych. Nic takiego nie powiedział a wy już wielce oburzeni. odpowiedz

Aldona - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Dupa odpowiedz

lob - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Młody, a już stawia warunki. Co będzie dla ciebie dzieciaku lepsze to zdecyduje trener. Kto jest jego menago? Już mu w głowie kręcą. odpowiedz

Michał - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @lob: akurat chłopak dobrze gada odpowiedz

lob - 46 minut temu, *.t-mobile.pl @Michał : Karbownik też dobrze gadał co mu menago podpowiadał i gdzie teraz jest? W dołku. U tego trenera dostanie szansę i to nie jedną bo zapowiada się na kawał grajka jak na polska ligę. odpowiedz

1234 - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Niech dostanie szanse teraz i jak słabo wypadnie to za pół roku wypożyczenie. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.