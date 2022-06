Komentarze (8)

Legion56 - 3 minuty temu, *.plus.pl Poznań to Poznań, ale św.p. Kopa był przed wydarzeniami. a kuchenkach nikt wtedy jeszcze nie miał pojęcia.

Do "L" ściągnął całkiem niezłą ekipę. odpowiedz

jackie - 35 minut temu, *.chello.pl Spoczywaj w pokoju odpowiedz

matus007 - 1 godzinę temu, *.orange.pl Wieczne odpoczywanie. odpowiedz

Trampek - 2 godziny temu, *.net.pl [*] odpowiedz

TomTom1916 - 2 godziny temu, *.plus.pl niech mu ziemia lekką będzie ale to był fatalny czas dla Legii..duet Kopa-Białas...i 0-3 w Poznaniu..a kysz odpowiedz

Gie - 1 godzinę temu, *.orange.pl @TomTom1916: duet tak, Kopa nigdy tu nie powinien trafic. Ale potem za Bialasa Legia grala fajna pilke. odpowiedz

R. - 30 minut temu, *.chello.pl @Gie: Pamiętam słowa Białasa, będę grał 4-3-3, wolę wygrać 3:2 niż 1:0. odpowiedz

(L) - 5 minut temu, *.ilabs.pl @Gie:



Dokładnie.

0 3 w Poznaniu. Prezes Pietruszka załapał się na palę od policji...

Ehh...



Niech odpoczywa.... odpowiedz

