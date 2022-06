Trening

Fieberbrunn: Strzały, taktyka, interwały

Niedziela, 26 czerwca 2022 r. 20:50 Woytek, źródło: Legionisci.com

Piąty dzień zgrupowania za Legią. O godzinie 18 odbył się drugi trening, w którym piłkarze pracowali nad taktyką. Rozgrzewka była dosyć krótka i polegała na zabawie przygotowanej przez Kostę Runjaicia.



Fotoreportaż z treningu - 18 zdjęć Woytka



Po kwadransie zespół został podzielony na dwie grupy. Na jednej połowie pracowali ofensywni zawodnicy, a na drugiej defensywni. Grupą ofensywną dyrygował Runjaić. Zawodnicy doskonalili wymianę podań, dośrodkowania i strzały. Obejrzeliśmy wiele bramek - pięknymi uderzeniami popisali się m. in. Yaxshiboyew, Kastrati i Josue. W tym samym czasie nad taktyką z Aleksandarem Rogiciem pracowali obrońcy.



Nadal nie trenowali Rafael Lopes (przeciążenia), Maciej Rosołek (problem z mięśniem dwugłowym). Patryk Pierzak opuścił zgrupowanie i dołączy do Górnika Łęczna, do którego został wypożyczony.



Główna faza treningu to gra na skróconym polu gry. Składy prezentowały się następująco:



Niebiescy: Tobiasz (Miszta) - Johansson Kisiel, Abu Hanna, Niski - Charatin, Sokołowski Celhaka - Yaxshiboyev, Muci (+ Kramer)



Rożowi: Hładun (Tobiasz) - Jędrzejczyk, Rose, Nawrocki, Ribeiro - Slisz, Kapustka, Josue - Kastrati, Pich (+Kramer)



Można wywnioskować, że grupa różowych jest bliżej gry we wtorkowym meczu z Red Bullem Salzburg. W gierkach nie wzięli udziału Igor Strzałek, Ramil Mustafajew, Mateusz Grudziński i Kacper Skibicki.



Jedenastu zawodników przeprowadzało akcje ofensywne a dziesięciu się broniło. Potem nastąpiła zmiana. Po godzinie nastąpił koniec gierek, a Stergios Fotopoulos zarządził bieganie. Piłkarze w kilku seriach pokonywali 13-14-sekundowe odcinki. Ich wyniki zmęczeniowe były na bieżąco monitorowane przez Dawida Golińskiego i gracze sukcesywnie kończyli trening. - "Kapi" kończ już - mówił Bartosz Bibrowicz, ale pomocnik nie zamierzał poprzestawać na jednej serii, choć jego obciążenia zwiększane są stopniowo.