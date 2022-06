Brąz Ławrynowicza w finale PŚ sztafet mieszanych

W tureckiej Ankarze dzisiaj zakończyły się zawody finału Pucharu Świata w pięcioboju nowoczesnym na sezon 2022. Na zakończenie rywalizowały sztafety mieszane, a świetny wynik i brązowy medal wywalczył legionista, Daniel Ławrynowicz startujący w parze z Natalią Dominiak. Polacy świetnie spisywali się od pierwszej konkurencji. W jeździe konnej Natalia i Daniel uzyskali niemal maksymalny wynik, tracąc tylko 7 punktów i zajmując drugie miejsce w tej konkurencji. W turnieju szermierczym zajęli miejsce 4., zadając 21 zwycięskich trafień i po dwóch konkurencjach plasowali się na trzeciej pozycji. Po pływaniu, polska sztafeta spadła na miejsce czwarte, z niewielką, 9-sekundową stratą do miejsca na podium. Polacy okazali się najskuteczniejsi na strzelnicy, podczas kolejnych rund strzelając niemal bezbłędnie, co w połączeniu z bardzo dobrym tempem biegu, pozwoliło na wywalczenie medalu. Daniel Ławrynowicz przekroczył linię mety jako trzeci i wspólnie z Natalią wywalczył dla Polski brązowy medal Finału Pucharu Świata.

