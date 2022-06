Medale legionistów na Ulicznych mistrzostwach Polski

Tak jak na torowych mistrzostwach Polski w Dusznikach, tak i na Ulicznych mistrzostwach kraju we wrotkarstwie szybkim, które w ten weekend odbyły się w Tomaszowie Lubelskim - równych sobie nie mieli zawodnicy sekcji łyżwiarskiej Legii. Marek Kania zdobył złoty medal w wyścigu na 100 metrów, jego brat Mateusz zdobył medal srebrny, zaś Maria Kania wywalczyła brąz. Kolejne medale legioniści wywalczyli na dystansie 500 metrów. W tej konkurencji najlepszy był Mateusz Kania (złoty medal), który wyprzedził swojego brata Marka (srebrny medal), a srebrny medal wśród kobiet wywalczyła Maria Kania. Brązowe medale w swoich kategoriach wiekowych zdobyły również Adela Strygner oraz Victoria Szewczyk. Wyniki legionistów na Ulicznych mistrzostwach Polski we wrotkarstwie szybkim: 100m: 1. Marek Kania 10.942s, 2. Mateusz Kania 11.052s 100m kobiet: 3. Maria Kania 13.515s 100m (juiorki B): 3. Adela Strygner 12.379s 100m (kadetki): 3. Victoria Szewczyk 12.395s 500m: 1. Mateusz Kania 44.471s, 2. Marek Kania 44.503s 500m kobiet: 2. Maria Kania 52.748s 500m (junior B): 4. Adela Strygner 49.659s 200m (junior D2): 9. Maria Blinow 25.999s 6000m (na punkty): 5. Maria Kania 8000m (na punkty): 1. Mateusz Kania, 4. Marek Kania 6000m (na punkty, junior B): 5. Adela Strygner, 7. Gabriela Puczen

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.