Biblioteka legionisty: Szpieg olimpijski

Poniedziałek, 11 lipca 2022 r. 16:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Wiktor Bołba pracował nad tą książką przez naprawdę długi czas. Niestety, nie doczekał się publikacji, która okazała się ostatnim książkowym wydaniem śp. kustosza muzeum Legii. "Szpieg olimpijski" to pozycja poświęcona Jerzemu Pawłowskiemu, legendarnemu szabliście naszego klubu, którego podwójne życie było znane m.in. dzięki biografii sportowca. Jak się okazuje, wiele faktów dotychczas dostępnych było przekłamaniami. Zresztą sam Wiktor do niektórych informacji doszedł już na bardzo zaawansowanym etapie prac nad książką.



"Szpieg olimpijski. Jerzy Pawłowski. Od PRL-owskiego celebryty do wroga państwa numer 1" - na pewno nie jest to lektura łatwa, co nie znaczy, że nie jest ciekawa. Tyle, że nie należy spodziewać się po niej opowieści znanej choćby z książkowych publikacji o Deynie czy Brychczym. Wiktor drążył wiele wątków, przeszukiwał archiwa i zamieszcza w liczącej ponad 300 stron publikacji wiele cytatów z akt, które jednych zainteresują, ale tych liczących na lekturę lekką - odstraszą.



Obalone zostały niektóre mity, powielane przez lata bez głębszej analizy, m.in. na temat powstańczej przeszłości ojca Jerzego. Oczywiście poznajemy losy Pawłowskiego jako sportowca, który w swojej dyscyplinie w naszym kraju nie miał sobie równych. Dowiadujemy się kiedy trafił do Legii, jakie były jego relacje z trenerami, a także jak wyglądały warunki treningowe przy Łazienkowskiej.



"(...) Niezależnie od tego, jaką opinię o Pawłowskim mieli jego przełożeni, pokłosiem mistrzowskiego sukcesu była korzyść dla klubu dzięki nawiązaniu współpracy z PKOl-em. Chociaż szermierze Legii trenowali we własnej sali mieszczącej się pod krytą trybuną Stadionu Wojska Polskiego, to ze względu na brak ogrzewania, ciepłej wody i szatni warunki szkoleniowe pozostawiały wiele do życzenia. Wiadomo, że priorytetem zarządu klubu było usunięcie tych mankamentów, by poprawić warunki do treningu. I tak się stało dzięki podpisaniu umowy Legii z PKOl-em dotyczącej utworzenia na obiekcie Legii Olimpijskiego Ośrodka Szermierczego. Umowę zawarto na czas od 1 lutego do 30 czerwca 1958 roku. Ustalono, że w tym czasie PKOl będzie płacił Legii za wynajem sali i dodatkowo zainstaluje urządzenia niezbędne do treningu dla szermierzy" - czytamy w jednym z rozdziałów.



Zdecydowaną większość książki zajmuje jednak pozasportowa działalność Pawłowskiego. Poszczególne kroki, decyzje, ich tłumaczenie oraz konsekwencje. Przy okazji poznajemy również historie dotyczące innych sportowców naszego klubu.



"W związku z tym na użytek śledztwa sporządzono listę osób, z którymi kontaktował się Jerzy Pawłowski. Informacja o tym nieprzypadkowo wywołała w kręgach znajomych szermierza niemały popłoch. (...) Numerem jeden według kolejności alfabetycznej był Andrzej Badeński, którego sylwetkę scharakteryzowano w następujący sposób: Wymieniony za okres pełnienia służby w CWKS Legia charakteryzowany był jako człowiek, który wszelkie wyjazdy zagraniczne wykorzystywał do osiągnięcia korzyści materialnych. Utrzymywał kontakty z Komarem, Szczepańskim, Nikiciukiem, Swatowskim, Łazuką i innymi. (...) Badeński w swoim środowisku znany był jako kobieciarz. Podczas trwania olimpiady w Monachium utrzymywał kontakt z Edwardem Chojnackim, który później został aresztowany za współpracę z zachodnioniemieckim wywiadem. W marcu 1974 roku Andrzej Badeński został dyscyplinarnie zwolniony z wojska za pobicie dziennikarza Sztandaru Młodych" - czytamy.



Wiele miejsca poświęcono również samemu aresztowaniu Pawłowskiego, jego pobycie w więzieniach, jak również późniejszego wypuszczenia na wolność. "Szpieg olimpijski" to może nie lekka książka, ale na pewno warta poświęconego czasu. Warto mieć pełny obraz postaci, jakby nie patrzeć wyjątkowej, w historii naszego klubu i polskiego sportu.



Książka dostępna jest zarówno w tradycyjnej, papierowej wersji (obecnie w promocji za 29,90 zł, pierwotna cena to 49,90 zł) oraz w formie e-booka (21,99 zł).



Tytuł: Szpieg olimpijski

Autor: Wiktor Bołba

Wydawnictwo: Fronda

Rok wydania: 2022

Liczba stron: 334

Cena: 29,90 zł



