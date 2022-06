Kielan dotarł do półfinału turnieju w Kamen

Tenisista Legii, Szymon Kielan wziął udział w turnieju w niemieckim Kamen. W pierwszej rundzie legionista pokonał Niemca, Liama Gavrielidesa 6-2, 5-7, 6-1, a następnie rozstawionego z numerem trzecim, 36-letniego Rosjanina, Ivana Nedelko 6-4, 6-1. W ćwierćfinale nasz zawodnik pokonał innego Rosjanina, Yana Sabanina 6-2, 6-4, a w półfinale przegrał z Niemcem, Rudolfem Mollekerem 3-6, 3-6. Teraz Kielan rozpoczyna rywalizację w turnieju ITF M15 Betard Cup we Wrocławiu.

