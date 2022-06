Fieberbrunn: Przyjazd Mladenovicia, siłownia w grupach

Poniedziałek, 27 czerwca 2022 r. 11:57 Woytek, źródło: Legionisci.com

Nowy tydzień zgrupowania rozpoczął się od pracy na siłowni. Wybrani zawodnicy pracowali w dwóch grupach - każda przez godzinę. W niedzielę wieczorem do Fieberbrunn dotarł Filip Mladenović i był to dla niego pierwsze zajęcia w tym okresie przygotowawczym.



Oprócz Serba w hotelowej siłowni stawili się czterej bramkarze, Rafael Lopes, Joel Abu Hanna, Mattias Johansson, Jasur Yaxshiboyev, Ernest Muci, JUrgen Celhaka, Kacper Skibicki, Igor Strzałek, Nikodem Niski, Mateusz Grudziński, Jakub Kisiel i Ramil Mustawajew.



Po południu zawodnicy udadzą się na boisko do pobliskiego Hochfilzen, a we wtorek czeka ich sparing z Red Bullem Salzburg.