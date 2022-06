Koszykówka

Geoffrey Groselle nowym zawodnikiem Legii

Poniedziałek, 27 czerwca 2022 r. 18:40 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

Nowym zawodnikiem koszykarskiej Legii na sezon 2022/23 został doskonale znany z występów w Energa Basket Lidze, amerykański środkowy, Geoffrey Groselle. Mierzący 213 centymetrów środkowy ma 29 lat i ostatni sezon spędził we włoskiej Serie A w drużynie Fortitudo Bolonia, w barwach której zdobywał 8.3 pkt i 5.1 zbiórki podczas 20. min. na parkiecie. Grając w Polsce, Groselle był najlepszym graczem sezonu zasadniczego, występując w Zastalu Zielona Góra.



W barwach tego klubu, grając u boku Łukasza Koszarka, zdobywał 17.2 pkt i notował 8.2 zbiórki. Wcześniej grał w najwyższej klasie rozgrywkowej we Francji (w Orleans Loiret Basket), w Kazachstanie (BC Astana Tigers) oraz klubach niemieckiej Bundesligi - Eisbaren Bremerhaven i Lowen Braunschweig.



- Geoffrey jest zawodnikiem, którego bardzo chcieliśmy u siebie mieć. Ma doświadczenie w Polsce, wie jak się tu gra. Występował również m.in. w lidze VTB, lidze włoskiej czy francuskiej. To center potrafiący zagrać tyłem do kosza, świetnie rolluje, gra hand-offy – da nam dużo więcej możliwości ofensywnych niż miało to miejsce w minionym sezonie. Mocno zabiegaliśmy o to, by znalazł się w naszej drużynie i cieszymy się, że podpisał z nami kontrakt - powiedział trener Wojciech Kamiński.



Imię i nazwisko: Geoffrey Groselle

Data urodzenia: 12 lutego 1993 roku (29 lat)

Wzrost: 213 cm

Pozycja: środkowy



Sukcesy:

- wicemistrz Polski: 2021

- wicemistrz Kazachstanu: 2019

- brązowy medalista Igrzysk Panamerykańskich: 2019

- zdobywca Pucharu Polski: 2021

- zdobywca Pucharu Kazachstanu: 2019

- zdobywca Superpucharu Polski: 2020



Dotychczasowe kluby:

2021/22: Fortitudo Bolonia (Włochy, Serie A): 26 meczów, śr. 20.7 min. gry, 8.3 pkt., 5.1 zb., 1.0 as.

2020/21: Stelmet Enea BC Zielona Góra (EBL i Liga VTB): w EBL - 40 meczów, śr. 29.0 min. gry, 17.2 pkt., 8.2 zb., 2.1 as. | w Lidze VTB: 25 meczów, śr. 26.1 min. gry, 13.8 pkt., 6.2 zb., 1.6 as.

2019/20: Orleans Loiret Basket (Francja, Pro A): 25 meczów, śr. 19.3 min. gry, 7.4 pkt., 5.0 zb., 0.5 as.

2018/19: BC Astana Tigers (Kazachstan, National League i Liga VTB): w Lidze VTB: 29 meczów, śr. 26.8 min gry, 11.9 pkt., 5.8 zb., 1.6 as.

2017/18: Eisbaren Bremerhaven (Niemcy, Bundesliga): 34 mecze, śr. 22.3 min. gry, 11.0 pkt., 5.4 zb., 1.2 as.

2016/17: Lowen Braunschweig (Niemcy, Bundesliga): 32 mecze, śr. 23 min. gry, 10.9 pkt., 6.1 zb., 0.7 as.

2015/16: Creighton Bluejays (USA, NCAA): 35 meczów, śr. 21.2 min. gry, 11.2 pkt., 6.1 zb., 0.4 as.

2014/15: Creighton Bluejays (USA, NCAA): 31 meczów, śr. 12.3 min. gry, 2.4 zb., 0.2 as.

2013/14: Creighton Bluejays (USA, NCAA): 15 meczów, śr. 3.3 min, gry, 1.5 pkt., 0.9 zb., 0.1 as.

2012/13: Creighton Bluejays (USA, NCAA): 17 meczów, śr. 2.9 min. gry, 0,5 pkt., 0.7 zb., 0 as.

2011/12: Creighton Bluejays (USA, NCAA): 1 mecz, śr. 1.0 min. gry, 0 pkt, 0 zb., 0 as.