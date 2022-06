Fieberbrunn: Wizyta dyrektora, przygotowania do sparingu

Poniedziałek, 27 czerwca 2022 r. 21:03 Woytek, źródło: Legionisci.com

W poniedziałkowe popołudnie sztab szkoleniowy zadecydował, że na treningu wyjątkowo nie będzie taktyki, a jedynie mocna aktywacja przed wtorkowym sparingiem z mistrzem Austrii. Do Fieberbrunn dotarł dyrektor sportowy, Jacek Zieliński i przyglądał się z góry zawodnikom, a po zajęciach rozmawiał z Kostą Runjaiciem. Pierwszy trening na boisku zaliczył Filip Mladenović.



- Poprzednie rozgrywki były dla wszystkich bardzo trudne. Trzeba o nich już zapomnieć. Zdarzyło się, ale wierzę, że z Kostą Runjaicem będziemy mieli nową energię. Są i będą jeszcze nowe twarze, drużyna się nieco zmienia, więc mam nadzieję, że zrobimy wszystko, by zatrzeć złe wrażenie. Chcę, by było znacznie, znacznie lepiej – powiedział serbski defensor.



Fotoreportaż z treningu - 33 zdjęcia Woytka







Tradycyjnie na początek trenerzy zorganizowali podopiecznym rozgrzewkę połączoną z rywalizacją, potem przyszła pora na krótkie gierki z małymi bramkami. Kolejnym elementem była gra trzech drużyn na na boisku w kształcie ośmiokąta. Zobaczyliśmy sporo bramek i udanych akcji, za co piłkarze zostali pochwaleni przez pierwszego szkoleniowca. Na zakończenie główna grupa doskonaliła stałe fragmenty gry, a młodzi wraz z Yaxshiboyevem i Celhaką mieli ćwiczenia strzeleckie.



– Kluczowe jest to, że kłopoty zdrowotne zdają się być za mną. Męczyłem się przez cały sezon. Chciałem więcej, niż to, na co pozwalało mi ciało. Jestem pewien, że będzie już lepiej. Spędziłem sporo czasu z trenerem w Belgradzie, z którym ćwiczę od dziesięciu lat. Przeszedłem rehabilitację, do tego pracowałem na zgrupowaniu reprezentacji. Wierzę, że będzie dobrze – dodaje Mladenović.



We wtorek o godzinie 18 w Bramberg Am Wildkogel legioniści zmierzą się z Red Bull Salzburg. Sztab szkoleniowy planuje, że zawodnicy bliżej pierwszego składu zagrają więcej niż 45 minut. Przewidywany skład: Hładun - Jędrzejczyk, Rose, Nawrocki, Riberiro - Slisz - Kastrati, Kapustka, Josue, Pich - Kramer.



Transmisję z meczu przeprowadzi stacja TVP Sport. My już teraz zachęcamy do śledzenia naszej tekstowej relacji tego spotkania.