Boks

Rośkowicz: W Legii widziałem możliwość rozwoju

Środa, 29 czerwca 2022 r. 06:42 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Bartłomiej Rośkowicz zdobył złoty medal mistrzostw Polski juniorów w boksie, w kategorii wagowej do 63,5 kilogramów. - Najważniejsza była chłodna głowa i zrobienie celu, aby nie nastąpiła dekoncentracja - mówi zawodnik Legii, który w finale zwyciężył 3:2 Oliwiera Szota.



Zawodnik Legii uważa, że miał nieco łatwiej, w związku z tym, że mierzył się z zawodnikiem gospodarzy, który był traktowany jako faworyt. - Wyszedłem by zrobić swoje, wiedziałem, że muszę zacząć mocno walkę, bo przy równych rundach, walka mogłaby się potoczyć w jego stronę. Najważniejsze, że nie dałem rywalowi żadnych złudzeń - mówi Rośkowicz.



- Od początku mistrzostw skupiałem się na każdej kolejnej walce z osobna. Nie można przyjechać na turniej i myśleć od razu o finale. Wiedziałem, że pierwsze walki będą takie, by wczuć się w rytm turnieju i powoli wdrażałem plan taktyczny na finał. (...) Przeniosłem się do Legii, bo u siebie nie widziałem takich możliwości rozwoju. Tutaj mam treningi przygotowane tak, aby nic innego mnie nie dekoncentrowało - opowiada legionista, który po bardzo krótkiej przerwie, zamierza wznowić przygotowania do kolejnych celów.



- Moim celem jest teraz wyjazd na listopadowe mistrzostwa świata - mówi bez chwili zawahania o najbliższych celach.