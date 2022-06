Legioniści mistrzami Polski w kl. Nautica i Finn!

Trzy medale mistrzostw Polski zdobyli w Gdańsku zawodnicy żeglarskiej Legii. W klasie Nautica 450 złoty medal MP wywalczyli (tak jak przed rokiem) Łukasz Maksymowicz i Michał Wilanowski , brąz - Paweł Turczynowicz i Jan Turczynowicz . Mistrzostwo kraju w klasie Finn wywalczył Bartosz Szydłowski . - Regaty były o wiele bardziej wyrównane niż się spodziewaliśmy. Spodziewaliśmy się, że nasi rywale stawią nam dzielnie czoła, ale jednak nie aż tak bardzo. Rekordowa liczba łódek zajmowała pierwsze miejsca w poszczególnych wyścigach, przez co było mnóstwo przetasowań w klasyfikacji - powiedzieli zwycięzcy mistrzostw Polski w klasie Nautica 450.

