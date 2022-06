Strzelectwo

Wyniki legionistów w PP i kwalifikacjach do OOM

Wtorek, 28 czerwca 2022 r. 05:49 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Zawodnicy sekcji strzeleckiej Legii startowali w ostatni weekend w zawodach II rundy Pucharu Polski w strzelaniu do rzutków we Wrocławiu. W konkurencji Trap 125 juniorek triumfowała Katarzyna Kosiba. Z kolei w tej samej konkurencji juniorów srebrny medal wywalczył Wołodymyr Yazykov. Katarzyna Kosiba i Wołodymyr Yazykov zajęli również pierwsze miejsce, po zaciętej rywalizacji z reprezentantami Rawickiego Klubu Sportowego BOCK, w konkurencji Trap Mix.



Z kolei na strzelnicy ZKS-u w Warszawie odbyły się mistrzostwa strefowe, będące kwalifikacjami do finału Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, który odbędzie się w Tarnowie. Legioniści w poszczególnych konkurencjach osiągnęli następujące wyniki:

Karabin pneumatyczny juniorów młodszych: 2. Bartłomiej Góral

Karabin trzy postawy juniorów: 1. Bartłomiej Góral

Pistolet pneumatyczny juniorów młodszych: 1. Cezary Holdenmajer, 2. Miłosz Kamiński, 3. Krzysztof Wojciechowski

Pistolet pneumatyczny młodzików: 2. Radosław Gorzki

Pistolet szybkostrzelny juniorów młodszych: 2. Antoni Duda, 3. Miłosz Kamiński

Pistolet szybkostrzelny młodzików: 1. Radosław Gorzki

Pistolet pneumatyczny juniorek młodszych: 1. Izabela Wąsik

Pistolet pneumatyczny młodziczek: 1. Liliana Koper

Pistolet sportowy juniorek młodszych: 2. Kinga Kordecka, 3. Zofia Wende

Pistolet sportowy młodziczek: 1. Liliana Koper